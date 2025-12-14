Chiusure autostradali dei prossimi giorni: tutte le info

Attualità Firenzuola
Sulla A1 Milano Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1 Panoramica Località Aglio (km 33+000) e Località La Quercia (km 0+000), verso Bologna. Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà percorrere la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli, mentre chi è diretto a Badia, dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio per poi raggiungere Badia attraverso la viabilità ordinaria.

Fonte: Autostrade per l'Italia

Notizie correlate

Barberino del Mugello
Attualità
29 Novembre 2025

Mugello: la Cina è più vicina. “Gemellaggio” con il Distretto di Beidaihe

Hanno fatto rientro da poco dalla Cina il presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e gli assessori al Turismo e alla Cultura, Federico Ignesti e Francesco Tagliaferri. Una [...]

Firenze
Attualità
30 Ottobre 2025

Forte maltempo in Toscana: allagamenti a Pisa e Livorno. Sorvegliati in fiumi nel Pistoiese

Un intenso sistema temporalesco è attivo in queste ore sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio, con allagamenti diffusi in entrambi i territori. Colpita anche [...]

Firenzuola
Attualità
5 Ottobre 2025

Riaperto in anticipo dopo l'incendio il tratto di A1 Direttissima

Alle ore 12:00 circa, sull'autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato riaperto in anticipo rispetto a quanto previsto, il tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione Bologna, precedentemente chiuso a [...]



Tutte le notizie di Firenzuola

