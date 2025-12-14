Colpo esterno dell’Use Computer Gross: Siena espugnata in una sfida da batticuore

La terza volta è quella buona. L’Use Computer Gross espugna finalmente Siena. Lo fa con un bel 79-83 sul campo finora imbattuto della Virtus, tornando così ad assaporare la dolcezza di una vittoria esterna che mancava dalla partita del 19 ottobre a Cecina. E’ una gara dai ritmi lenti, quella del Pala Corsoni, che i ragazzi di Valentino interpretano bene gestendo al meglio i minuti finali di partita, quando il rientrante Cipriani si carica sulle spalle l’attacco e lascia poi alla gelida mano di Sakellariou il compito di chiuderla dalla lunetta. Tutto perfetto.

L’avvio biancorosso non è brillante tanto che Siena schizza subito sul 7-2. Sakellariou è in campo nonostante la febbre che lo ha tenuto a letto fino al giorno prima della partita e francamente nessuno se ne accorge, tanto che è fra i protagonisti del parziale di 0-5 con cui l’Use impatta per portarsi poi con Paluzzi dall’arco sul primo vantaggio: 9-10 che diventa 9-12 dopo il minuto virtussino.

La partita è piacevole e le squadre si studiano e si punzecchiano senza mai farsi davvero male. Rosselli prova a dare la scossa con 5 punti consecutivi e Soviero e De Leone gli vanno dietro per il 16-23 del minuto 10. Si riparte con l’ex Guerra e con la zona senese bucata da De Leone. Il ritmo è basso ed all’Use va bene così tanto che Cipriani firma il 20-27. Tosti entra e commette subito tre falli mentre la Virtus aggiusta la mira e si rifà sotto fino 28-29.

La Computer Gross non molla anche se pure Cipriani deve sedersi con tre falli. Il pareggio è nell’aria ed arriva con Morciano a quota 36 ma i liberi di Tosti mandano l’Use al riposo avanti: 38-40. Una ‘danza’ in area di Morciano impatta ancora e Costantini mette la tripla del 43-40. Un numero di Ciano per il primo canestro empolese dopo l’intervallo con la gara che viaggia sui soliti binari tanto che, dopo 4 minuti, siamo 50-48. Il solito Costantini dalla lunga per un 53-48 a cui l’Use replica con i liberi di Sakellariou, De Leone e Ciano: 53-54. Sull’asse Ciano-Sakellariou il 53-56 (parziale di 0-8) che convince coach Evangelisti a chiamare minuto. Al 30’ siamo 56 pari e Ciano riparte con un gioco da 3 punti. Cipriani ha tre liberi a disposizione e li mette tutti (56-62) prima che Morciano sblocchi i suoi. Gran tripla di Sakellariou per il 58-65, massimo vantaggio a cui Siena replica con un gioco da 4 punti di Braccagni. Cipriani mette il 62-69 e, poco dopo, il 65-71 che fa ben sperare. E’ lui, in questa fase, a farsi carico dell’attacco firmando altri 4 punti consecutivi per il 67-75 quando mancano 3 minuti e mezzo. C’è da provare a chiuderla, Sakellariou sbaglia la tripla e, sul rimbalzo, quinto fallo di Soviero.

Calvellini mette i liberi del 71-75, Cipriani fa infrazione di passi, Gianoli sbaglia un rigore a porta vuota. Non segna nessuno fino a che Cipriani non mette la tripla che profuma di vittoria: 71-78 a 54 secondi dalla sirena. Costantini non si arrende e mette la bomba del 74-78, peraltro difficilissima, coach Valentino chiama minuto a 39 secondi e, alla ripresa, Ciano va in lunetta. Il livornese ne mette uno e Gianoli trova il 76-79. Manca una ventina di secondi e c’è un altro timeout biancorosso. Sul fallo sistematico, in lunetta stavolta ci va Sakellariou che non sbaglia. Gianoli fa lo stesso e subisce anche fallo mettendo il libero del 79-81. L’ultimo fallo è su Sakellariou, al solito perfetto ai liberi. Vince l’Use 79-83.

79-83

STOSA VIRTUS SIENA

Costantini R. ne, Braccagni 9, Redaelli 3, Costantini 14, Calvellini 8, Morciano 18, Gianoli 14, Bartelloni ne, Guerra 13, Cini ne, Crocetta, Tasselli ne. All. Evangelisti

USE COMPUTER GROSS

Ciano 6, Giantini ne, Sesoldi ne, Rosselli 7, Cipriani 20, Sakellariou 20, De Leone 15, Marini ne, Tosti 2, Soviero 3, Paluzzi 10, Regini. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Marinaro di Cascina e Puliga di Perugia

Parziali: 16-23, 38-40 (22-17), 56-56 (18-16), 79-83 (23-27)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

