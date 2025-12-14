Controlli dei carabinieri a Livorno: intensificati i servizi per le festività natalizie

Tre denunce per guida in stato di ebbrezza, numerose infrazioni e sequestri di sostanze stupefacenti

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e il conseguente aumento del traffico sulle strade, i Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno rafforzato i controlli per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti. Nel corso di un servizio coordinato, svolto nelle ore serali e notturne, particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Durante l’operazione, tre automobilisti – due donne e un uomo, di età compresa tra i 25 e i 55 anni – sono stati denunciati a piede libero dopo essere stati fermati alla guida dei rispettivi veicoli e risultati positivi all’etilometro, con valori superiori a 0,8 g/l. Tale soglia comporta la denuncia penale, il ritiro immediato della patente e l’affidamento dei veicoli a persone idonee.

I Carabinieri hanno inoltre contestato ulteriori cinque infrazioni amministrative per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici superiori al limite consentito ma inferiori alla soglia penale. Sempre nel corso dello stesso servizio, sono state segnalate alla Prefettura cinque persone trovate in possesso di modiche quantità di hashish, compatibili con l’uso personale.

Nel complesso, i militari hanno controllato 64 persone e 35 veicoli, rafforzando la presenza sul territorio e ribadendo l’importanza della prevenzione in un periodo particolarmente delicato come quello natalizio.

Si ricorda che, nel rispetto dei diritti degli indagati, tutti i soggetti coinvolti sono da considerarsi presunti innocenti sino a eventuale condanna definitiva, essendo le indagini ancora in fase preliminare.

