Emozioni, musica e memoria: il teatro Giotto celebra Don Milani con Giovanna M. Carli e Giovanni Tancredi Tafani

Cultura Vicchio
Si accende di emozione il Teatro Giotto di Vicchio con l'intensa interpretazione del nuovo omaggio a Don Milani di Giovanna M. Carli con musiche al sax di Giovanni Tancredi Tafani

L’evento "Don Milani Domani. Tutto è possibile" di e con Giovanna M. Carli: un docufilm, un libro, un omaggio musicale (del giovane talento Giovanni Tancredi Tafani), si è svolto venerdì 12 dicembre scorso, al Teatro Giotto di Vicchio come un intenso momento di riflessione civile e artistica.

Il sindaco Tagliaferri è intervenuto sottolineando con forza l’importanza di Don Lorenzo Milani per Vicchio, non solo come figura storica, ma come coscienza viva del territorio e della sua vocazione educativa.

A seguire, il parroco don Maurizio Pieri ha richiamato l’attenzione sulla condizione dei giovani in crisi, evidenziando il bisogno urgente di ascolto, responsabilità e guida, nel solco dell’eredità milaniana.

Sul piano musicale, Giovanni Tancredi Tafani ha stupito il pubblico del Teatro con esibizioni e improvvisazioni al sax, rielaborando con grande sensibilità temi celebri come Schindler’s List, Imagine e Love Story, creando un dialogo emotivo tra memoria, speranza e contemporaneità.

La serata si è arricchita infine della parola poetica: Giovanna M. Carli ha recitato un suo testo inedito, concepito come omaggio a Don Milani, offrendo al pubblico una riflessione intensa e non retorica sul valore dell’impegno, dell’educazione e della responsabilità morale. A seguire la proiezione del docufilm con introduzione di Rosy Bindi.

