Esplosione nella notte a Borgo San Lorenzo: danneggiata cabina elettrica

Nella tarda serata di ieri, Borgo San Lorenzo è stata teatro di un episodio che ha scosso la tranquillità della comunità locale. Intorno alle 23, una violenta esplosione ha gravemente danneggiato una cabina elettrica situata in via P. Nelli da Rabatta, nei pressi di un edificio dismesso a poca distanza dalla stazione ferroviaria.

Secondo quanto riferito dai carabinieri intervenuti sul posto, a provocare il boato sarebbe stato un petardo ad alto potenziale o un ordigno rudimentale, posizionato intenzionalmente nella struttura. Gli ignoti avrebbero collocato l’esplosivo nella cabina elettrica posta sul muretto perimetrale di un ex palazzo ferrovieri, edificio che in passato aveva ospitato anche un centro di accoglienza e che oggi, dopo anni di abbandono, risulta di recente acquisizione da parte di una società romana.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, visionando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona nel tentativo di identificare i responsabili dell’atto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi riguardo al movente e alla natura del gesto, lasciando aperte tutte le possibilità, dall’atto vandalico al gesto intimidatorio.

Non è stato l’unico episodio della serata: a circa 500 metri dal luogo della prima esplosione, le autorità hanno rinvenuto un contenitore per il vetro danneggiato, probabilmente sempre a causa dello scoppio di un altro petardo. Un doppio episodio che ha generato apprensione tra i residenti e che mantiene alta l’attenzione delle forze dell’ordine.

La comunità di Borgo San Lorenzo resta dunque in allerta, mentre i carabinieri proseguono le indagini per fare piena luce sull’accaduto e riportare serenità nel paese. Chiunque abbia visto o sentito qualcosa è invitato a collaborare con le autorità.

Notizie correlate