Gialloblu Castelfiorentino: Vittoria di Carattere al PalaGilardetti contro Porcari

Basket Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile
foto di archivio

Un vero e proprio colpaccio casalingo quello del Gialloblu Castelfiorentino, che nell’ottava giornata si impone al PalaGilardetti 61-46 sul Basket Femminile Porcari. Contro la quarta forza del campionato, le ragazze di Gianni Lazzeretti danno vita ad una prestazione solida e concreta che permette loro di gestire la gara per tutto l’arco dei 40 minuti e bissare il successo di sette giorni fa a Pontedera.

Grande determinazione fin dagli scambi iniziali, con l’attacco castellano che, spinto dai 23 di Bellantoni, prova subito ad indirizzare la gara chiudendo il primo quarto sul 19-11. A cavallo tra la seconda e la terza frazione le ospiti alzano il ritmo, ma le gialloblu amministrano il vantaggio che resta sostanzialmente invariato alla terza sirena (44-36). Cosi, con la gara ormai in pugno, le padrone di casa sono brave a mantenere alta l’intensità nell’ultimo quarto, dando il via alla fuga che sigilla due punti pesanti e vale il secondo successo consecutivo.

Prossimo impegno sabato 20 dicembre alle 21:15 al PalaGilardetti contro Altopascio.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET FEMM. PORCARI 61-46

Tabellino: Baldinotti 1, Bellantoni 23, Bandinelli 8, Calugi 3, Banchelli 6, L’Ala 9, Fiaschi 5, Dani 6, Moustakalle, De Felice, Ancillotti, Samoylych. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

Parziali: 19-11, 30-20 (11-9), 44-36 (14-16), 61-46 (17-10)

Arbitro: Carboni di Scandicci.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

Notizie correlate

Basket
Basket
9 Dicembre 2025

ABC Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend   UNDER 19 GOLD Nell’ultima e decisiva giornata della seconda fase, servono due overtime al PalaBetti [...]

Basket
Basket
8 Dicembre 2025

Gialloblu femminile espugna Pontedera

Stavolta non si lascia sorprendere il Gialloblu Castelfiorentino, che nella settima giornata di andata batte a domicilio la Bellaria Pontedera per 43-54. Contro il finalino di coda, ancora al palo [...]

Basket
Basket
8 Dicembre 2025

Sconfitta senza appello per il Gialloblu a Rignano

Frena sul parquet di Rignano sull’Arno la corsa del Gialloblu Castelfiorentino, che nella nona giornata di andata cade con un perentorio 62-34. Dopo due successi consecutivi, pesante battuta d’arresto per [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina