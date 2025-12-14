Gialloblu Castelfiorentino: Vittoria di Carattere al PalaGilardetti contro Porcari

Un vero e proprio colpaccio casalingo quello del Gialloblu Castelfiorentino, che nell’ottava giornata si impone al PalaGilardetti 61-46 sul Basket Femminile Porcari. Contro la quarta forza del campionato, le ragazze di Gianni Lazzeretti danno vita ad una prestazione solida e concreta che permette loro di gestire la gara per tutto l’arco dei 40 minuti e bissare il successo di sette giorni fa a Pontedera.

Grande determinazione fin dagli scambi iniziali, con l’attacco castellano che, spinto dai 23 di Bellantoni, prova subito ad indirizzare la gara chiudendo il primo quarto sul 19-11. A cavallo tra la seconda e la terza frazione le ospiti alzano il ritmo, ma le gialloblu amministrano il vantaggio che resta sostanzialmente invariato alla terza sirena (44-36). Cosi, con la gara ormai in pugno, le padrone di casa sono brave a mantenere alta l’intensità nell’ultimo quarto, dando il via alla fuga che sigilla due punti pesanti e vale il secondo successo consecutivo.

Prossimo impegno sabato 20 dicembre alle 21:15 al PalaGilardetti contro Altopascio.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET FEMM. PORCARI 61-46

Tabellino: Baldinotti 1, Bellantoni 23, Bandinelli 8, Calugi 3, Banchelli 6, L’Ala 9, Fiaschi 5, Dani 6, Moustakalle, De Felice, Ancillotti, Samoylych. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

Parziali: 19-11, 30-20 (11-9), 44-36 (14-16), 61-46 (17-10)

Arbitro: Carboni di Scandicci.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

