Il 60enne di Cecina vittima di una truffa online: indagine e consigli dei carabinieri

Negli ultimi anni, le truffe online si confermano uno dei fenomeni criminali più insidiosi e diffusi, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e preoccupando cittadini di ogni età. I carabinieri di Livorno sono costantemente impegnati nel contrasto a questi reati, con un’attività di prevenzione e repressione che ha recentemente portato a un importante risultato a Cecina.

Proprio nella cittadina tirrenica, i militari della locale stazione dei carabinieri hanno concluso un’indagine che ha permesso di identificare e denunciare un uomo di 50 anni, originario della Campania e già noto per episodi analoghi, ritenuto responsabile di una truffa online ai danni di un sessantenne del luogo.

La vittima, attratta da un’offerta particolarmente vantaggiosa per l’acquisto di un motore su un sito internet apparentemente affidabile, aveva contattato il presunto venditore e, dopo aver ricevuto un contratto d’acquisto formalmente in regola, aveva effettuato un bonifico di circa 700 euro sull’IBAN indicato. Convinto della serietà dell’affare, l’uomo ha però atteso inutilmente la consegna del motore, rendendosi conto solo in seguito di essere stato truffato, soprattutto quando ogni tentativo di contattare il venditore è risultato vano.

Resosi conto dell’inganno, il 60enne si è rivolto ai Carabinieri di Cecina, che hanno avviato gli accertamenti seguendo il flusso del denaro e raccogliendo tutti gli elementi utili all’identificazione del presunto responsabile. L’uomo è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria di Livorno per il reato di truffa. È importante ricordare che, nel rispetto dei diritti degli indagati, ogni persona è da considerarsi innocente fino ad una sentenza definitiva e irrevocabile.

Notizie correlate