Il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte riapre le porte: nuove prospettive per la cultura cittadina

Per quanto riguarda il teatro comunale, l’Amministrazione di Santa Maria a Monte aveva approvato e avviato una procedura di gara per l’affidamento in concessione dello stesso, in modo tale da avviare una nuova gestione del teatro con un’offerta e criteri diversi. Il bando pubblicato è andato deserto.

Ritenendo che, il teatro Comunale, quale bene pubblico, debba essere usufruito dalla collettività, e debba essere riaperto, in attesa che venga ripubblicata la gara e che possa essere aggiudicata secondo criteri gestionali migliorativi ed efficienti. L’ Amministrazione ha deciso di procedere ad un affidamento di supporto al Comune alle attività culturali e di servizi connessi all’apertura del Teatro stesso ad un operatore in materia culturale, in modo da rendere fruibile il teatro già dal mese di gennaio.

Gli spettacoli programmati, che, saranno pubblicizzati riguarderanno la prosa, il genere per i bambini , la commedia, la musica. Inoltre il teatro verrà riaperto a tutte le associazioni, scuole del territorio, in modo che diventi un luogo di incontro e di accrescimento culturale e ricreativo e sia riaperto a tutta la cittadinanza, con la speranza, che alla nuova procedura possano partecipare operatori economici e avviare la gestione del teatro con una concessione. Ieri, 13 dicembre, con lo spettacolo natalizio della scuola Beata Diana Giuntini, ha avuto avvio la riapertura.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

