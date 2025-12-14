Incidente Notturno a Petrognano: Auto Fuori Strada sulla Provinciale 43

Nella notte tra sabato e domenica, intorno all'una, i vigili del fuoco della sede centrale di Arezzo sono intervenuti prontamente in località Petrognano, nel comune di Arezzo, a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 43.

Secondo quanto riferito, un'autovettura è uscita di strada, ribaltandosi su un fianco e finendo in una fossetta a bordo carreggiata. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, l’unico occupante del veicolo era già uscito autonomamente dall’abitacolo e risultava essere stato preso in carico dai sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e ha illuminato la scena dell’incidente per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri per i necessari accertamenti e la gestione della viabilità.

Fortunatamente, l’incidente non ha causato gravi conseguenze per le persone coinvolte. Le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’auto sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

La tempestività e il coordinamento tra i diversi enti di soccorso hanno permesso di risolvere rapidamente la situazione e di ripristinare la sicurezza lungo la strada provinciale.