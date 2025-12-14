Intossicazione da monossido di carbonio in abitazione a Montevarchi: famiglia ricoverata in ospedale

Notte di paura a Montevarchi, in provincia di Arezzo, dove una famiglia composta da tre adulti e due bambini è stata trasportata all’ospedale Santa Maria alla Gruccia per accertamenti, a seguito di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

L’allarme è scattato intorno all’una della scorsa notte in via Cennano, quando i sanitari del 118, durante un intervento di emergenza, hanno rilevato la presenza della pericolosa sostanza all’interno dell’abitazione. Immediatamente sono stati allertati anche i vigili del fuoco, che sono intervenuti per mettere in sicurezza l’immobile e verificare la situazione.

Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha permesso di trasportare prontamente tutti gli occupanti della casa in ospedale, dove sono stati sottoposti agli accertamenti del caso. Fortunatamente, secondo quanto emerso dalle prime informazioni, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Resta ancora da chiarire l’origine della fuoriuscita del monossido di carbonio, gas inodore e altamente tossico che ogni anno provoca numerosi incidenti domestici soprattutto nei mesi più freddi. Le autorità invitano sempre a prestare la massima attenzione agli impianti di riscaldamento e a dotarsi di rilevatori funzionanti per prevenire rischi.