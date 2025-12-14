La stella di San Martino illumina San Pietro: la comunità di Ulmiano protagonista del Giubileo dei Presepisti

Una piccola frazione di San Giuliano Terme conquista il cuore di Roma. Sabato 13 dicembre, la stella di Natale di San Martino a Ulmiano è stata portata in Piazza San Pietro, in occasione del Giubileo dei Presepisti, sfilando davanti al Santo Padre insieme ad altre 2000 figuranti in rappresentanza della comunità sanmartinese.

L'iniziativa nasce dal riconoscimento ottenuto dall'associazione Terre di Presepi, che ha inserito il presepe meccanico di Osvaldo Coli nell'itinerario "Terre di Presepi", valorizzandolo come esempio eccellente di artigianato e tradizione presepiale.

Il progetto presepiale di San Martino a Ulmiano è frutto dell'impegno della Parrocchia e di numerosi volontari che hanno dato vita a un'iniziativa dedicata ai più piccoli e all'intera comunità. Il presepe vivente propone scenografie e ambientazioni che rappresentano antichi mestieri e scene bibliche: dal regno di re Erode al fornaio, dalla stanza delle lavandaie all'officina, dalla falegnameria fino alla capanna della Natività.

La partecipazione al Giubileo dei Presepisti a Lucca ha riscosso grande successo. Quest'anno, con un'organizzazione ancora più strutturata, il gruppo ha portato la stella cometa di San Martino - alta più di un metro e dal lungo strascico, realizzata e trasportata sia da adulti che da bambini - che ha sfilato con successo davanti al Santo Padre, ricevendo l'onore di rappresentare l'intera comunità.

Nella stessa giornata, il Sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli ha inaugurato il presepe meccanico presso la chiesa di San Martino, alla presenza della comunità locale.

Particolarmente significativo il presepe meccanico di Osvaldo Coli al quale si è recentemente aggiunta l'opera elettro-meccanica di Jacopo Gambini, donata dalla famiglia in memoria del giovane recentemente scomparso. Quest'anno, il 6 gennaio, il presepe vivente vedrà la presenza di sessanta figuranti, tutti bambini dell'Unità Pastorale, che insieme ad alcuni adulti metteranno in scena gli antichi mestieri.

Don Marco Teodosio Giacomino, sacerdote della Parrocchia di San Martino: "La cerimonia inaugurale del 13 dicembre a San Martino è stata non solo un momento di festa ma anche un'occasione di ricordo per coloro che ci hanno lasciato e che continuano a vivere nella memoria, nelle opere e nelle preghiere della comunità. Il riconoscimento ricevuto ripaga l'impegno profondo sia nel presepe vivente che nel restauro del presepe meccanico, che ha richiesto due mesi di lavoro costante. Vedere la nostra stella sfilare in Piazza San Pietro è stato un momento di grande emozione per tutta la nostra comunità."

"Sabato è stata una giornata doppiamente significativa: mentre la nostra stella brillava in Piazza San Pietro, ho avuto l'onore di inaugurare il presepe meccanico nella chiesa di San Martino a Ulmiano" dichiara il Sindaco Matteo Cecchelli. "Siamo orgogliosi che una piccola frazione possa rappresentare il nostro territorio in un evento di portata internazionale come il Giubileo dei Presepisti. Questo risultato testimonia la vitalità delle nostre comunità, la capacità di preservare e valorizzare le tradizioni e soprattutto l'impegno di tanti volontari che lavorano per creare momenti di condivisione e bellezza. Il presepe meccanico e il presepe vivente sono un patrimonio prezioso che arricchisce l'intera comunità di San Giuliano Terme."

Il presepe meccanico sarà visitabile presso la chiesa di San Martino a Ulmiano fino al 6 gennaio, mentre il presepe vivente animerà la frazione con le sue rappresentazioni che coinvolgono l'intera comunità in un progetto che unisce tradizione, fede e solidarietà.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme