L’Abc Solettificio Manetti che frena la capolista Union Prato: 82-74 il finale al PalaBetti

Di fronte alla prima della classe, l’Abc Solettificio Manetti mette in campo tutto il carattere e l’orgoglio rimasti assopiti fino ad oggi. Con una faccia completamente diversa rispetto a quella di quattro giorni fa a Pontassieve, i ragazzi di Riccardo Paludi sorprendono la capolista Union Prato regalando al pubblico castellano la prestazione che da tempo si aspettava: 82-74 il finale al PalaBetti nell’ultima gara interna del 2025.

Prova solida quella dei gialloblu, che tirano fuori dal cilindro intensità difensiva e coralità offensiva (6 gli uomini in doppia cifra) ma soprattutto, a differenza di altre volte, riescono a tenere botta nei momenti in cui Union prova a girare l’inerzia.

“Partita difficilissima contro un roster importante per questa categoria – racconta coach Paludi -. Siamo stati bravi a giocare con aggressività in difesa e attacchi ordinati. Chi è entrato ha dato il proprio contributo, con attenzione ed intensità. Contenti per questi due punti importantissimi, per il morale e per la classifica. E ora testa alla prossima”.

Domenica prossima, 21 dicembre, ultima gara prima della sosta natalizia: alle 18 in campo a Firenze sul parquet della Sancat.

LA CRONACA

Energia a rimbalzo e aggressività in difesa contraddistinguono gli scambi iniziali gialloblu, con l’extra possesso di un solidissimo Mancini, autore di una splendida doppia-doppia (12 punti e 12 rimbalzi), che scrive 13-5 dopo quattro giri di cronometro. La tripla di Pedicone allo scadere dei 24 secondi e un ottimo gioco a due tra Corbinelli e Torrigiani valgono la doppia cifra di vantaggio (18-5), finché Bogani dalla lunetta interrompe il digiuno ospite. Corsi, lasciato solo in mezzo all’area, accorcia, seguito dalla bomba di Antonini che riporta gli ospiti a contatto, ma Lazzeri e Corbinelli ristabiliscono il +9 al primo riposo (23-14).

Nella seconda frazione Prato alza l’intensità, con Bogani che apre le danze e Regoli che si scalda dall’arco infilando due triple a distanza ravvicinata per il -2 laniero: 28-26 al 14′. Mentre l’Abc perde lo smalto iniziale, la penetrazione di Bellandi vale la prima parità a quota 30, seguita dalla bomba del solito Regoli per il sorpasso pratese sul 33-30. Berni punisce e ristabilisce il +1 castellano, dopodiché si viaggia a braccetto, con le squadre che si alternano al comando fino al 41-39 su cui Talluri manda tutti all’intervallo.

Il doppio affondo di Corbinelli inaugura la ripresa, ma Union approfitta delle forzature castellane e resta incollata con Antonini e Falaschi. Ecco così la nuova parità a firma Bogani, che costringe coach Paludi a rifugiarsi nel time out: 46-46 a metà frazione. Sul sorpasso laniero, uno splendido gioco da quattro punti di Berni ristabilisce il controllo gialloblu (51-49), ma negli ultimi due minuti prima della terza sirena, un momento di totale confusione in casa Abc permette a Prato di rimettere la testa avanti e allungare fino a +5 (51-56). Coach Paludi richiama tutti all’ordine, e negli ultimi due possessi gli affondi di Pedicone e Lazzeri scrivono 55-56 al 30′.

All’inizio della quarta frazione, mentre Landi è costretto a lasciare il campo per un risentimento muscolare, Lazzeri, Pedicone e Mancini si accendono dalla lunga distanza per il nuovo +6 gialloblu dopo tre giri di cronometro (64-58). E qui, di fatto, l’Abc gira definitivamente l’inerzia di una sfida rimasta sempre in bilico. Una magia di Pedicone da tre punti sorprende la difesa laniera e fa decollare i gialloblu fino al 69-58, che diventa 73-58 con Mancini dalla lunetta a metà frazione. Bogani batte un colpo per Union, seguito da Antonini che infila cinque punti in rapida successione e prova a fermare l’emorragia; Pedicone, però, s’inventa un’altra giocata d’autore e tiene saldo il controllo castellano (76-65). L’ultimo sussulto laniero è firmato Bellandi, che la mette da tre quando mancano 50 secondi alla sirena finale, ma Berni e Corbinelli, glaciali, fanno partire dalla lunetta i titoli di coda.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – UNION BASKET PRATO 82-74

Abc Solettificio Manetti: Garbetti ne, Lazzeri 13, Ticciati ne, Corbinelli 15, Talluri 2, Berni 14, Torrigiani 10, Landi, Cantini, Mancini 12, Pedicone 16. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Union Basket Prato: Mendico 1, Vignozzi, Bellandi 9, Bogani 15, Petri, Corsi 16, Falaschi 7, Cavicchi, Antonini 13, Coltrinari, Regoli 13. All. Paoletti. Ass. Badiali, Belardinelli.

Parziali: 23-14, 41-39 (18-25), 55-56 (14-17), 82-74 (27-18)

Arbitri: Barbanti e Gigoni di Livorno.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino