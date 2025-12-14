Lavori su reti idrica ed elettrica: modifiche alla viabilità a Carmignano e dintorni

A partire da lunedì 15 dicembre, diversi interventi sulle reti idrica ed elettrica porteranno modifiche temporanee alla viabilità e all’erogazione dei servizi in alcune zone di Carmignano e comuni limitrofi.

Via Macia chiusa per lavori sull’acquedotto

Via Macia resterà chiusa al traffico in due diverse fasce orarie: dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 16:30, da lunedì 15 a mercoledì 17 dicembre. Il provvedimento si rende necessario per consentire interventi di allaccio alla rete idrica. Il traffico diretto a Carmignano sarà deviato su via Rossini.

Via Elzana: senso unico alternato fino a febbraio

Sempre per motivi legati a lavori idrici, stavolta relativi alla rete fognaria e alla stazione di sollevamento tra via Elzana e via Macia, sarà istituito un senso unico alternato su via Elzana, all’altezza di via Macia. Questa modifica alla viabilità sarà in vigore da lunedì 15 dicembre fino a sabato 31 gennaio 2026, comunque non oltre venerdì 6 febbraio 2026.

Via del Castello: sospensione dell’acqua lunedì mattina

Publiacqua comunica che lunedì 15 dicembre verrà interrotta l’erogazione dell’acqua in via del Castello a partire dalle ore 8:00. Il servizio sarà ripristinato dal pomeriggio.

Via del Cimitero e via S. Giuseppe: ulteriori modifiche

Da lunedì prossimo e fino a venerdì 16 gennaio 2026 (comunque non oltre il 20 gennaio), via del Cimitero sarà chiusa al traffico nella fascia oraria 7:00-18:00. Nello stesso periodo e orario, via S. Giuseppe sarà interessata da un senso unico alternato, regolato da movieri, all’altezza di via del Cimitero, di fronte a via Giorgio De Chirico. Questi provvedimenti sono necessari per consentire l’installazione della nuova rete elettrica.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di programmare con anticipo i propri spostamenti per limitare i disagi.

Fonte: Comune di Carmignano