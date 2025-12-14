Lotta al dolore: dieci anni di medicina antalgica integrata al servizio della comunità

Si è tenuto questo sabato 13 dicembre l'evento dal titolo: «Lotta al Dolore. Ambulatorio di medicina antalgica integrata)», all'Ospedale Misericordia di Grosseto. L’incontro è stato organizzato per i medici di medicina generale, dallo staff della medicina antalgica Integrata (Amai) di cui la responsabile è Rosa Buontempo, con il supporto delle specialiste d'equipe Gabriella Pizzetti, Fabrizia Comite e Loredana Schittone.

L'attività ambulatoriale si svolge sia all'ospedale Misericordia di Grosseto, sia all'ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. L’incontro ha avuto lo scopo di informare i medici di medicina generale, sulle modalità di primo accesso degli utenti nell'ambulatorio antalgico. Questa attività ambulatoriale è al servizio della comunità locale ormai da circa dieci anni. Secondo i trend di accesso, alla fine del 2025 saranno state prese in carico quasi 2mila persone.

Durante l’incontro sono stati affrontati argomenti quali lombalgia, cervicobrachialgie, dolore articolare (anca e ginocchio), neuropatie, fibromialgia, agopuntura, cannabis medica e fitoterapia con in conclusione obiettivi e progetti futuri per proseguire nel miglioramento del processo di cure.

«Ci occupiamo di dolore acuto e cronico - spiega la dottoressa Buontempo - utilizziamo trattamenti farmacologici, procedure invasive e agopuntura, sposando il concetto di medicina antalgica integrata. Per accedere è essenziale il consulto da parte del medico di medicina generale che valuta le condizioni dell’assistito e lo indirizza all’ambulatorio specialistico. Lo scopo è quello di alleviare e gestire il dolore, sia acuto che cronico, per migliorare significativamente la qualità della vita delle persone, intervenendo su cause e sintomi con un approccio multidisciplinare».

Fonte: Ufficio stampa Azienda Usl Toscana sud est