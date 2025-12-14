Malore nei boschi: ottantenne soccorso a Corrazzano dai vigili del fuoco di Pisa

Cronaca San Miniato
Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:55, la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta in località Corrazzano, nel Comune di San Miniato, per soccorrere un uomo colto da malore mentre si trovava nei boschi insieme alla figlia.

Secondo quanto riferito, l’anziano, un ottantenne residente in zona, ha improvvisamente accusato un malessere durante una passeggiata. Prontamente allertati, i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell’accaduto, fornendo assistenza e collaborando strettamente con il personale medico del 118, intervenuto anch’esso in tempi rapidi.

Dopo le prime cure prestate sul posto, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Empoli per ricevere le opportune attenzioni sanitarie. Al momento non sono disponibili immagini relative all’intervento.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della tempestività nei soccorsi e la sinergia tra le squadre di emergenza, fondamentali per garantire sicurezza e assistenza anche nelle zone più impervie del territorio.

