Natale di solidarietà: il pranzo della Comunità di Sant’Egidio per riaccendere la speranza in città

C'è un'attesa che nel tempo di Natale si risveglia un po' in tutti e che rivela quella sete di famiglia, di tavola comune, di essere qualcuno amato dagli altri, che si sente sempre più forte in un tempo di dispersione e aggressivo come quello che si respira in questa stagione della storia. Ci vuole calore e profumo di casa, un abbraccio che coinvolge e confonde chi aiuta e chi è aiutato, in una città in cui anche gli sconosciuti possono diventare amici attorno alla stessa tavola. E' questa l'aria che fa respirare la Comunità di Sant'Egidio, che organizza il pranzo di Natale per il 25 dicembre, alle ore 12, nei locali adiacenti alla chiesa di San Giovanni Battista, in centro, e per il secondo anno al Mercato Centrale.

Sant'Egidio chiede l'aiuto di tutti e tutti possono dare una mano. Presso la chiesa di San Giovanni Battista, ogni sabato e domenica pomeriggio dalle 16 alle 18, sarà possibile aiutare a cucinare, preparare gli allestimenti e riempire le slitte di regali.

Gli ospiti saranno tanti, sono attese più di 600 persone, che rappresentano 600 speranze di rinascita e ripresa, segno che attraversa la città e il mondo.

Per ravvivare il Natale con il calore che ci vuole, c'è molto lavoro da fare, per ospitare gli amici di sempre, quelli incontrati e sostenuti tutto l'anno e tanti altri che si sono aggiunti: perché molti caduti in difficoltà hanno bisogno di aiuto e molti di più di più hanno bisogno di aiutare, di vivere cose belle, di sentire la gioia di stare insieme, dai più piccoli ai più anziani, da chi viene da lontano a chi cerca un tetto.

Al pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio, hanno partecipato dal 1992 a oggi migliaia di persone, disegnando un'immagine unica della città (e del mondo) così come può e deve essere.

Ecco l’elenco degli oggetti e dell’abbigliamento richiesti da far distribuire a Babbo Natale come regali (ed in quanto regali devono essere necessariamente nuovi): kit scuola, kit profumeria, biancheria e oggetti per la casa, ombrelli tascabili, sciarpe, guanti, cappelli; copertine, cinture, borse, zaini; vestiti per bambina o bambino; maglioni per uomo o donna. Per informazioni: Comunità di Sant’Egidio - Tel. 0586.211893 - e-mail: santegidiolivorno@gmail.com

Fonte: Comunità di Sant'Egidio Livorno

