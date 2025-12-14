Paolo Fresu incanta Empoli con le sue Christmas Songs: un concerto per celebrare la magia del Natale

Empoli si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e delle emozioni grazie al ritorno di Paolo Fresu. Il celebre trombettista sardo si esibirà il 17 dicembre al Palazzo delle Esposizioni, portando sul palco le sue “Christmas Songs”, uno spettacolo dedicato alle più amate melodie natalizie, reinterpretate con la sua inconfondibile sensibilità artistica.

Ad accompagnare Fresu in questo viaggio musicale saranno Daniele di Bonaventura al bandoneon e Leila Shirvani al violoncello, due musicisti di grande talento che contribuiranno a creare un’atmosfera intima e suggestiva, capace di evocare i ricordi e le emozioni più autentiche legate al periodo natalizio.

“Il Natale di ognuno di noi è differente, ma è invece uguale il senso della felicità e di condivisione che appartiene ai popoli di tutti i continenti. Christmas Songs è, in breve, il nostro modo di mettere insieme, in musica, sensazioni e ricordi indimenticabili”, ha commentato Fresu, sottolineando il valore universale della festa e della musica come strumenti di unione tra le persone.

Il concerto rappresenta anche un ritorno atteso: Fresu si esibisce a Empoli a dieci anni di distanza dal memorabile duetto con il pianista Uri Caine, regalando alla città una nuova occasione per lasciarsi emozionare dal suo stile raffinato e dalla sua grande esperienza internazionale.

L’evento si inserisce nel cartellone di Empoli Jazz Winter, una rassegna organizzata da Empoli Jazz sotto la direzione artistica di Filippo d’Urzo, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Empoli nell’ambito dell’iniziativa “Empoli Città del Natale”. Una manifestazione che, anno dopo anno, porta nella città toscana alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama jazzistico, contribuendo a rendere il periodo natalizio ancora più speciale.

Per chi ama la buona musica e desidera vivere la magia del Natale attraverso note e melodie senza tempo, l’appuntamento con Paolo Fresu e le sue “Christmas Songs” è davvero imperdibile.

