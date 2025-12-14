Referendum sulla Giustizia, lunedì 15 dicembre primo evento del Comitato Sì "Palazzo Vecchio"

Le ragioni del Sì al referendum per la separazione delle carriere e per il sorteggio dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura spiegate con rigore, da esperti e professionisti del settore, affinché tutti possano farsi un'idea chiara. È in programma lunedì 15 dicembre prossimo dalle ore 16.30 alla Sala Macconi di Palazzo Vecchio il primo appuntamento del Comitato per il Sì "Palazzo Vecchio" promosso dai consiglieri comunali Paolo Bambagioni (Lista Schmidt) e Luca Santarelli (Noi Moderati). Interverrà come relatore l'avvocato Massimiliano Annetta, Comitato SìSepara – Fondazione Einaudi; modera Lorenzo Somigli, direttore de 'La Firenze che vorrei'.

"Siamo convinti – afferma Bambagioni, presidente della Commissione Controllo – che il nostro compito di consiglieri sia quello di coinvolgere la cittadinanza, attivarla, stimolandola a riflettere, soprattutto in vista di un referendum così importante. Abbiamo deciso di scendere in campo per il Sì e di costituire il Comitato 'Palazzo Vecchio' perché nel dibattito c'è bisogno di una voce a favore di una giustizia più efficiente e più giusta, siamo convinti che raccoglierà molte adesioni. È una battaglia trasversale, perfino civica perché permetterà di rendere più liberi gli organismi, nel rispetto del ruolo della magistratura". "Il Sì al referendum non è un Sì politico ma un rispettoso voto – sottolinea Santarelli – per l'attuazione di una norma costituzionale. È un SÌ di rispetto alla Magistratura libera e indipendente nel garantire la terzietà della Giustizia. Un SÌ che ha già raccolto convinte adesioni da ogni parte politica e, ciò che rileva, da importanti esponenti della Magistratura e accademici del diritto. Lo sforzo sarà quello di contrastare che vorrà ascrivere, errando, il SÌ ad una parte politica".

Saranno presentate le prime adesioni al comitato e le prossime iniziative.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate