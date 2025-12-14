Rissa in pieno giorno a Montevarchi: scattano daspo e denunce

Cronaca Montevarchi
Identificati cinque giovani, tra cui tre minorenni. Sequestrati armi e notificati i provvedimenti di allontanamento dal centro

Una violenta rissa è scoppiata all’inizio di dicembre nel cuore di Montevarchi, in piazza Vittorio Veneto, quando due gruppi contrapposti si sono affrontati dopo essersi dati appuntamento per un regolamento di conti. L’episodio, avvenuto in pieno giorno, ha destato forte preoccupazione tra i cittadini e ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Le indagini condotte dalla polizia hanno portato all’identificazione di cinque presunti partecipanti alla rissa: tra questi figurano tre minorenni e due maggiorenni. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una mazza da baseball, un machete, una pistola taser a impulsi elettrici e una pistola semiautomatica a salve, quest’ultima opportunamente modificata.

Oltre alle conseguenze penali per tutti i coinvolti, la Questura ha disposto nei loro confronti un provvedimento di daspo urbano. Tale misura, emessa dal Questore, prevede il divieto di accesso alle aree del centro cittadino teatro dei fatti per la durata di un anno. Per i minorenni, il provvedimento è stato notificato alla presenza dei genitori, a sottolineare la gravità dell’accaduto e la volontà di prevenire ulteriori episodi simili.

L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di garantire maggiore sicurezza nei luoghi pubblici e di vigilare sul coinvolgimento dei più giovani in dinamiche di violenza urbana. Le autorità invitano chiunque sia testimone di comportamenti sospetti a segnalarli tempestivamente, per contribuire a mantenere il centro cittadino un luogo sicuro e vivibile per tutti.

