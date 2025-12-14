Salvataggio a lieto fine: cane da caccia recuperato dai Vigili del fuoco a Montaione

Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono stati protagonisti di un delicato intervento di salvataggio nel comune di Montaione. L’operazione si è svolta in una zona particolarmente impervia, nei pressi della SP 26 Via Tre Ponti, dove un cane da caccia era accidentalmente caduto in un dirupo, rimanendo bloccato senza possibilità di risalire autonomamente.

L’allarme è scattato intorno alle ore 16:00. Sul posto è stata immediatamente inviata una squadra dei vigili del fuoco, supportata dal carro SAF (Speleo Alpino Fluviale) proveniente dalla sede centrale, specializzato proprio in interventi in ambienti complessi e difficili da raggiungere.

Giunti sul luogo, i soccorritori hanno rapidamente valutato la situazione e predisposto una manovra con corde, consentendo così a un operatore specializzato di calarsi in sicurezza fino al punto in cui si trovava l’animale. Una volta raggiunto, il cane è stato accuratamente imbracato e tratto in salvo.

Il lieto fine è arrivato poco dopo le 19:15, quando il cane, in buone condizioni, è stato riconsegnato al suo proprietario, visibilmente sollevato e grato per l’efficacia dell’intervento. Ancora una volta, la professionalità e la tempestività dei vigili del fuoco hanno fatto la differenza, portando a termine con successo una missione complessa e particolarmente sentita dalla comunità locale.