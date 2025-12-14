Tragedia al carcere delle Sughere: detenuto 31enne muore nel sonno

Un grave lutto ha colpito il carcere delle Sughere di Livorno: un detenuto di 31 anni, ospitato nel reparto di media sicurezza, è stato trovato senza vita nella sua cella nella mattinata di ieri. La notizia è stata rilanciata da diversi organi di stampa, tra cui La Nazione e Il Tirreno.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe deceduto nel sonno, presumibilmente a causa di un malore improvviso.

Le autorità hanno escluso sia l’ipotesi di suicidio che quella di atti di violenza. L’allarme è stato dato da un compagno di cella che, rientrando alle ore 9, ha notato che il giovane russava in modo anomalo. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il trentunenne non c’è stato nulla da fare.

Marco Solimano, garante dei detenuti del Comune di Livorno, ha raccontato di aver parlato con uno dei compagni di cella del giovane: "Alle 9 è uscito dalla cella e lo ha sentito russare. Purtroppo poi è sopraggiunto un malore, ed è passato dal sonno alla morte senza neanche accorgersene. Purtroppo non c'è stato niente da fare".

Solimano ha poi aggiunto: "Quando succedono cose simili all'interno del carcere è ancora più duro da digerire. C'è una quota di dolore aggiuntiva, perché purtroppo succede quando si è in una condizione di solitudine, lontano dai cari e dagli affetti. In questo caso, poi, a rendere il tutto ancora più duro, c'è il fatto che stiamo parlando di un ragazzo davvero giovane".

Il garante ha infine sottolineato le criticità strutturali e gestionali che affliggono da tempo il sistema carcerario italiano: "Questo caso è diverso, ma sappiamo bene come i problemi siano quasi insormontabili. Dal sovraffollamento agli spazi troppo stretti, ai pochi servizi alle difficoltà che quotidianamente siamo costretti ad affrontare. Serve trovare una soluzione per ridare decoro e dignità".

La morte del giovane riaccende così i riflettori sulle condizioni di vita all’interno delle carceri, una realtà spesso trascurata ma che necessita, ora più che mai, di attenzione e interventi concreti.