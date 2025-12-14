Tragedia di Campi Bisenzio: la famiglia viveva in condizioni di grave disagio

Shock a Campi Bisenzio, nella provincia di Firenze, dove il ritrovamento del corpo di un uomo di 32 anni in un baule all’interno di una villetta bifamiliare ha portato alla luce una situazione di grave disagio familiare. I resti sono stati scoperti sabato scorso dagli agenti della polizia locale e dagli assistenti sociali del Comune, intervenuti dopo una segnalazione partita da un vicino di casa.

Secondo quanto riferito dal sindaco Andrea Tagliaferri, la famiglia – composta dalla madre e due fratelli della vittima, un uomo e una donna tra i 30 e i 40 anni – non era nota ai servizi sociali e viveva in condizioni estremamente precarie. “Appena allertati ci siamo mossi subito, consentendo di mettere in salvo la madre e gli altri due figli”, ha spiegato il primo cittadino. “La segnalazione è arrivata venerdì e abbiamo immediatamente attivato la polizia locale. Era stato già predisposto un piano di accoglienza per i due fratelli, ma anche loro, così come la madre, si trovano al momento ricoverati al pronto soccorso.”

Durante l’intervento, è emerso che la casa era priva di luce, acqua e riscaldamento e che le condizioni della madre richiedevano l’intervento urgente di un medico. Sul posto sono quindi arrivati anche il 118 e gli assistenti sociali. In un primo momento i fratelli avevano riferito che il 32enne “stava dormendo”, ma il giorno successivo, durante un nuovo sopralluogo, gli agenti hanno scoperto il corpo senza vita dell’uomo, nascosto in un baule in una stanza la cui porta era sigillata con del nastro adesivo e coperta da scatoloni.

Le prime analisi sulla salma, che presentava uno stato di decomposizione avanzato, fanno ipotizzare che il decesso possa risalire ad almeno due anni fa, forse anche di più. Al momento, dai primi rilievi, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, ma saranno necessari ulteriori accertamenti medico-legali per chiarire le cause della morte.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, che si interroga su come una situazione di tale disagio possa essere rimasta a lungo invisibile. Il sindaco Tagliaferri sottolinea la necessità di rafforzare la rete di ascolto e vicinanza alle famiglie in difficoltà, affinché episodi simili non si ripetano.