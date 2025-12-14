Use Rosa Scotti travolge Viterbo e chiude il 2025 con la quinta vittoria consecutiva

Stavolta basta un filo di gas per portare a casa la quinta vittoria consecutiva. A farne le spese Viterbo, lasciata all’ultimo posto in classifica dopo il 71-39 col quale si chiude la partita del pala Sammontana. Cinque come le partite vinte, cinque come la posizione che la squadra di coach Cioni occupa in classifica.

Se è vero che è ancora presto per parlarne e che ci sono partite da giocare anche domani, è anche vero che un’occhiata alla classifica vale comunque la pena darla, non fosse altro che per intonare ‘scurdammoce 'o passato’ che, al netto della scaramanzia, ci sta. I problemi di inizio stagione sembrano infatti ormai solo un ricordo e ora, se solo babbo Natale leggesse la letterina dell’Use Rosa e mettesse sulla slitta i due punti sabato prossimo a Salerno, il 2026 potrebbe iniziare sotto auspici ben diversi. Vedremo. Intanto godiamoci questa Use Rosa Scotti che vince un’altra partita con ampio margine, che ancora una volta è difensivamente vicina alla perfezione, se mai esiste, e che si gode conferme e crescite delle sue giocatrici.

A sbloccare il risultato sono le due biancorosse che dominano la prima frazione. Una è Antonini che ha ormai preso consapevolezza di avere un gran bel tiro da tre e l’altra è Vente, tornata alla vecchia, buona abitudine della doppia-doppia (chiuderà con 15 punti e 11 rimbalzi). Sul 13-6 coach Scaramuccia si rifugia in time out e trova il modo di mettere qualche granello di sabbia nel motore dell’Use Rosa alzando la difesa e piazzandosi a zona.

Dopo il 18-10 della prima frazione, la seconda viaggia in sostanziale equilibrio anche se il punteggio non è mai in discussione. Anzi, con Logoh che, oltre a mordere dietro, mette la prima delle sue due triple serali (su altrettanti tentativi) firmando così il 38-22 che suona già come una mezza sentenza. Ndiaye, intanto, si fa sentire sotto le plance tanto da catturare cinque rimbalzi in difesa ed altrettanti in attacco, e così al 20’ siamo 38-23. Al ritorno in campo la sgassata che chiude i conti. Il parziale è di 10-0 con Vente, Lussignoli e Logoh e, sul 53-25, la partita non ha più storia, se mai ne ha avuta una. Il passaggio al 30’ è sul 60-31 e nella frazione finale c’è ampio spazio per le giovani Panchetti e Parlanti, senza perdere mai la buona abitudine di difendere tanto da concedere appena 8 punti. Il 2025 in casa si chiude con un bel più 32: 71-39.

E ora carta e penna: caro babbo Natale…..

71-39

USE ROSA SCOTTI

Parlanti, Ruffini 3, Logoh 10, Lussignoli 7, Ianezic, Ndiaye 8, Casini 6, Manetti 4, Panchetti 2, Antonini 10, Vente 15, Rylichova 6. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

TERME SALUS VITERBO

Puggioni A. 4, Todorova 8, Paco, Puggioni S., Imuentinyan 4, Gionchilie 7, Cutrupi 8, Bardarè, Pirillo 2, Myklebust 6. All. Scaramuccia (ass. Catalani)

Arbitri: Melai e Rinaldi di Calcinaia

Parziali: 18-10 (18-10), 38-23 (20-13), 60-31 (22-8), 71-39 (11-8)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

