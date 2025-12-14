Use Rosa Scotti travolge Viterbo e chiude il 2025 con la quinta vittoria consecutiva

Basket Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Stavolta basta un filo di gas per portare a casa la quinta vittoria consecutiva. A farne le spese Viterbo, lasciata all’ultimo posto in classifica dopo il 71-39 col quale si chiude la partita del pala Sammontana. Cinque come le partite vinte, cinque come la posizione che la squadra di coach Cioni occupa in classifica.

Se è vero che è ancora presto per parlarne e che ci sono partite da giocare anche domani, è anche vero che un’occhiata alla classifica vale comunque la pena darla, non fosse altro che per intonare ‘scurdammoce 'o passato’ che, al netto della scaramanzia, ci sta. I problemi di inizio stagione sembrano infatti ormai solo un ricordo e ora, se solo babbo Natale leggesse la letterina dell’Use Rosa e mettesse sulla slitta i due punti sabato prossimo a Salerno, il 2026 potrebbe iniziare sotto auspici ben diversi. Vedremo. Intanto godiamoci questa Use Rosa Scotti che vince un’altra partita con ampio margine, che ancora una volta è difensivamente vicina alla perfezione, se mai esiste, e che si gode conferme e crescite delle sue giocatrici.

A sbloccare il risultato sono le due biancorosse che dominano la prima frazione. Una è Antonini che ha ormai preso consapevolezza di avere un gran bel tiro da tre e l’altra è Vente, tornata alla vecchia, buona abitudine della doppia-doppia (chiuderà con 15 punti e 11 rimbalzi). Sul 13-6 coach Scaramuccia si rifugia in time out e trova il modo di mettere qualche granello di sabbia nel motore dell’Use Rosa alzando la difesa e piazzandosi a zona.

Dopo il 18-10 della prima frazione, la seconda viaggia in sostanziale equilibrio anche se il punteggio non è mai in discussione. Anzi, con Logoh che, oltre a mordere dietro, mette la prima delle sue due triple serali (su altrettanti tentativi) firmando così il 38-22 che suona già come una mezza sentenza. Ndiaye, intanto, si fa sentire sotto le plance tanto da catturare cinque rimbalzi in difesa ed altrettanti in attacco, e così al 20’ siamo 38-23. Al ritorno in campo la sgassata che chiude i conti. Il parziale è di 10-0 con Vente, Lussignoli e Logoh e, sul 53-25, la partita non ha più storia, se mai ne ha avuta una. Il passaggio al 30’ è sul 60-31 e nella frazione finale c’è ampio spazio per le giovani Panchetti e Parlanti, senza perdere mai la buona abitudine di difendere tanto da concedere appena 8 punti. Il 2025 in casa si chiude con un bel più 32: 71-39.

E ora carta e penna: caro babbo Natale…..

71-39

USE ROSA SCOTTI
Parlanti, Ruffini 3, Logoh 10, Lussignoli 7, Ianezic, Ndiaye 8, Casini 6, Manetti 4, Panchetti 2, Antonini 10, Vente 15, Rylichova 6. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

TERME SALUS VITERBO
Puggioni A. 4, Todorova 8, Paco, Puggioni S., Imuentinyan 4, Gionchilie 7, Cutrupi 8, Bardarè, Pirillo 2, Myklebust 6. All. Scaramuccia (ass. Catalani)

Arbitri: Melai e Rinaldi di Calcinaia

Parziali: 18-10 (18-10), 38-23 (20-13), 60-31 (22-8), 71-39 (11-8)

 

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate

Basket
Basket
12 Dicembre 2025

Use Computer Gross di nuovo a Siena sul campo della Virtus

Terzo viaggio a Siena. Dopo Costone e Mens Sana l’Use Computer Gross fa visita alla Virtus. Si gioca domenica alle 18 e, soprattutto, si spera che stavolta le cose vadano [...]

Basket
Basket
9 Dicembre 2025

L'Use supera Grantorino, Coach Valentino: "Ottima risposta della squadra"

Era importante fermare la striscia negativa: missione compiuta per l’Use Computer Gross che ha superato Grantorino tornando così ad assaporare una vittoria che mancava dallo scorso 25 ottobre con San [...]

Basket
Basket
9 Dicembre 2025

Use Rosa Scotti, Ruffini: "Finalmente una vittoria in trasferta, ci voleva"

Ora appare tutto sotto una luce diversa. Le quattro vittorie consecutive hanno riportato il sereno in casa Use Rosa Scotti che, se prima poteva solo guardare avanti in classifica, ora [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina