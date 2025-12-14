Versilia Pietrasanta Volley vince contro Empoli e stacca la zona playoff

È arrivato a un primo crocevia stagionale il campionato di Serie B2 femminile, perché dopo un inizio tirato e incerto, ora la classifica si sta delineando e due squadre sono riuscite nell’ultima giornata, la decima, a prendere in vetta qualche punto di margine. Tra queste il Versilia Pietrasanta Volley, che in casa al “PalaGreco” ha saputo piegare per 3 set a 1 la Timenet Pallavolo Empoli, in uno scontro diretto tra la seconda e la terza forza del girone che ha regalato una partita al cardiopalma.

Le biancazzurre di mister Bigicchi infatti, ancora non al top tra infortuni e rallentamenti durante la settimana di allenamento, sono riuscite a strappare tre punti fondamentali che le confermano al 2° posto e che le fanno allontanare dal 4°. Sul campo di Seravezza però il match è stato a dir poco sudato, tra sprazzi di bel gioco, blackout totali, rimonte e scambi infiniti. Se nel primo parziale infatti il Versilia Pietrasanta Volley ha saputo chiudere abbastanza tranquillamente con un 25-19, nel secondo è successo di tutto e di più. Mentre le versiliesi erano davanti di 5 punti 18-13, quasi con il set in mano, Empoli grazie a un turno di servizio impeccabile ha rimontato 10 punti senza lasciar possibilità di risposta alle padrone di casa, completamente scosse e inermi, che infatti hanno poi perso il parziale 20-25.

Il terzo set è invece stato tutto l’opposto, con le biancazzurre che hanno dimostrato carattere e grinta resettando da zero, chiudendo 25-15 un tempo di gioco di grande forza. Nell’ultimo parziale sembrava infine che le empolesi potessero ricacciare nel vuoto il Versilia Pietrasanta, e anzi in certi momenti è sembrato che la partita si sarebbe chiusa al tie-break con le ospiti che erano riuscite a guadagnare 5 punti di vantaggio.

Ma anche lì, nella difficoltà, le versiliesi tra ace e carambole hanno reagito di testa, rosicchiando lo svantaggio e dominando il finale di gara con un netto 25-20. Per il Versilia Pietrasanta Volley questa è la settima vittoria della stagione, un risultato che permette alle biancazzurre di non far scappare la capoclassifica Genova, distante appena un punto, ma che sorprendentemente le lancia sopra la soglia dei playoff; per la stagione 25/26 infatti le prime classificate di ogni girone saranno promosse in Serie B1, mentre le seconde e le terze si scontreranno per una chance di promozione.

«La partita è stata molto impegnativa, sia dal punto di vista fisico che mentale - commenta mister Bigicchi - venivamo, ancora una volta, da una settimana segnata da una preparazione complicata, ma nonostante questo le ragazze hanno dimostrato grande carattere, riuscendo a superare sé stesse. È stata una gara intensa, che ci ha regalato tanta adrenalina e che ci dà fiducia e entusiasmo in vista del futuro».

