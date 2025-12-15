A Castelfiorentino parte 'Tracce': serata di riflessioni e partecipazione giovanile

Una serata dedicata ai ragazzi e alle ragazze, ma aperta a tutti i cittadini di Castelfiorentino. Una riflessione a tutto tondo sui giovani, con particolare riguardo ai temi del presidio sociale e della partecipazione attiva alla vita della comunità. E’ questo il filo conduttore dell’iniziativa “Tracce. Riflessioni dialogate sui giovani” che si svolgerà mercoledì 17 dicembre (ore 18.00) al Ridotto del Teatro del popolo, a conclusione del progetto “Città, comunità e cura”, cofinanziato dalla Regione Toscana.

Un progetto finalizzato a favorire la piena fruibilità degli spazi nel centro urbano.e che ha impegnato in questi ultimi mesi gli operatori nel coinvolgere i giovani nella co-progettazione di eventi (culturali, ludici, sportivi) da tenersi negli spazi e nei luoghi ormai riconosciuti da loro stessi come identitari, con l’obiettivo di costruire un rapporto di fiducia basato sull’ascolto attivo, il rispetto del patrimonio pubblico e del decoro urbano, l’inclusione sociale e il miglioramento della percezione delle condizioni di sicurezza da parte della popolazione.

“Con questo progetto - osserva Marta Longaresi, Assessora alla Cultura della Legalità e Partecipazione, - abbiamo realizzato, con l’educativa di strada, una serie di micro-eventi per creare nuove opportunità di relazione, allo scopo di prevenire il disagio giovanile. Lo abbiamo fatto soprattutto cercando di costruire e vivere gli spazi dove si possa riscoprire il piacere di stare insieme”

All’iniziativa di mercoledì – oltre all’Assessora Longaresi - interverranno i rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto: Coeso di Empoli, associazione Cetra e Teatro C’Art, i quali illustreranno i risultati delle azioni e delle esperienze condivise con i ragazzi e formuleranno alcune proposte per il futuro, in una prospettiva di consolidamento dei rapporti tra i diversi attori coinvolti nelle varie attività. Al termine della tavola rotonda ci sarà un aperitivo

