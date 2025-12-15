A Natale moltiplica la solidarietà con i panettoni sospesi di ANT

Un dolce della tradizione per regalare un sorriso ai più bisognosi. Grazie alla straordinaria generosità di tanti donatori Fondazione ANT ripropone anche quest’anno i “Panettoni sospesi” resi disponibili attraverso la campagna ispirata alla tradizione partenopea del caffè sospeso. L’iniziativa è stata presentata da Fondazione ANT, delegazione Firenze, presso la propria sede alla presenza dell’Assessore al Welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu, del delegato fiorentino di ANT Simone Martini e dei rappresentanti delle associazioni beneficiarie della donazione. Quest’anno le associazioni scelte sono state la Comunità di Sant’Egidio, conosciuta per i suoi progetti di servizio ai più poveri, promozione del dialogo tra i popoli e pace, Associazione Progetto Arcobaleno, che si occupa di accoglienza ed accompagnamento sociale a persone in difficoltà, Progetto Villa Lorenzi, impegnata nel recupero del disagio giovanile e Parrocchia Beata Regina della Pace.

La triangolazione tra ANT, donatori e associazioni del territorio ha reso possibile donare, negli anni, le strenne natalizie ad alcune realtà che a Firenze ed in Toscana si occupano di accoglienza e di assistenza a persone bisognose. Un importante progetto grazie al quale Fondazione ANT decide di aprirsi a sua volta verso altri enti per moltiplicare la solidarietà

Grande soddisfazione è stata espressa da Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione ANT: "Voglio ringraziare personalmente tutte le associazioni fiorentine e toscane che hanno collaborato con ANT a questo importante progetto, avere al nostro fianco a Firenze importanti istituzioni come Comunità di Sant’Egidio, Progetto Arcobaleno, Villa Lorenzi ci riempie di orgoglio e siamo lieti di essere riusciti a creare questa importante sinergia che ci permette di donare un po’ di felicità a tante persone. Ringrazio naturalmente anche tutte le persone che sceglieranno di donare i panettoni di ANT ai più bisognosi. Credo fermamente che la collaborazione tra diverse realtà del non profit sia non solo auspicabile ma anche assolutamente necessaria per superare la crisi sociale ed economica che colpisce le fasce più deboli della società.”

“Una bella iniziativa di solidarietà che si rinnova anche quest’anno. – ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu - Grazie a Fondazione ANT che scende in campo per regalare dolcezza e sorrisi alle persone più fragili. Durante le festività ci sono tante realtà che con la loro generosità dimostrano ogni volta quanto la nostra città sia attenta alle persone più vulnerabili. Fondazione ANT è da sempre schierata a sostegno dei malati di tumore e a supporto della prevenzione oncologica fornendo assistenza gratuita e realizzando costanti azioni di sensibilizzazione, siamo al loro fianco con convinzione e sosteniamo il loro lavoro quotidiano importante”.

Tutti i fondi raccolti attraverso l’iniziativa del “Panettone sospeso” andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 11 infermieri e 5 psicologhe.

Fonte: Fondazione ANT Italia ONLUS

Notizie correlate