Accoltellarono un uomo provocando lesioni permanenti al volto, due arresti

Montecatini Terme
La polizia ha eseguito due misure cautelari in carcere a carico di due giovani tunisini, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, per l’accoltellamento di un uomo pakistano avvenuto il 7 ottobre nel centro di Montecatini Terme. L’aggressione, scaturita da futili motivi, ha provocato lesioni permanenti al volto della vittima.

I due arrestati sono accusati di "lesioni personali aggravate e deformazioni dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso". L’episodio segue un’altra aggressione avvenuta nella stessa serata, quando due nordafricani erano stati già arrestati per tentato omicidio nei confronti di un altro cittadino pakistano, colpito con numerose coltellate. Nell’occasione, la vittima attuale era stata inseguita e ferita al volto dai tunisini, mentre un altro pakistano presente riuscì a fuggire.

