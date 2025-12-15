Allucinogeno nella cannabis light comprata a Firenze, si getta nel vuoto e muore

È stata acquistata a Firenze la sostanza ritenuta responsabile della morte di un giovane di 23 anni, che nella notte tra il 28 e il 29 novembre si è gettato nel vuoto da un bed & breakfast di Milano dopo aver fumato quella che credeva essere cannabis light. Le analisi disposte dalla Procura di Milano hanno accertato la presenza di Mdmb-pinaca, un potente cannabinoide sintetico ad effetto allucinogeno, nella marijuana venduta in un negozio del capoluogo toscano.

Il caso è quello richiamato in un alert del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe del Dipartimento antidroga del governo, che segnala un grave episodio legato al consumo di cannabis a basso contenuto di Thc contaminata da sostanze sintetiche. Le analisi sulla cannabis trovata nella stanza dove alloggiava il giovane, e dove era presente anche il fratello, hanno evidenziato la stessa sostanza riscontrata nel prodotto acquistato a Firenze.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 23enne avrebbe avuto forti allucinazioni dopo aver fumato e si sarebbe poi lanciato di testa dalla finestra. È stata aperta un’indagine per detenzione ai fini di spaccio a carico del titolare della rivendita, che agli investigatori avrebbe riferito di aver acquistato il lotto incriminato, con regolare fattura, a una fiera a Praga.

L’Mdmb-pinaca, spiegano le autorità, ha una potenza molto superiore al Thc e può provocare effetti imprevedibili e potenzialmente letali, tra cui confusione, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda. In Europa sono già stati segnalati casi di intossicazione grave e mortale.

