All’Università di Siena la 'Giornata della Trasparenza 2025', si parla di etica e legalità

Si terrà mercoledì 17 dicembre alle ore 9.30 nell’Aulla Magna del Rettorato dell’Università di Siena la “Giornata della Trasparenza”, l’iniziativa annuale per la diffusione della cultura della legalità, dell’etica e della trasparenza nell’azione amministrativa.

L’incontro, aperto a tutti gli interessati, si aprirà con i saluti del Rettore Roberto Di Pietra e di Beatrice Sassi, Direttrice Generale e Responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Ateneo.

Seguirà la sessione “Trasparenza e partecipazione nei procedimenti di rule making”, dedicata al ricordo del professor Giovanni Grottanelli de’ Santi, Illustre docente universitario di materie giuridiche dell’Ateneo scomparso nel 2023. Sono in programma gli interventi di: Mario Perini e Simone Lucattini dell’Università di Siena, di Fabio Pacini dell'Università della Tuscia e di Emiliano Frediani dell'Università di Pisa. L’intervento “Ricordo di Giovanni Grottanelli de’ Santi” sarà tenuto dalla professoressa Elena Bindi.

A seguire si terrà la sessione “Buone pratiche di trasparenza nell’Università di Siena”. Laura Brocci, responsabile Ufficio sistemi di controllo e performance e Enrico Bellucci, dell'Ufficio sistemi di controllo e performance, parleranno delle buone pratiche nei servizi dell’Ateneo. Di seguito si parlerà del tema "L’Ateneo e i suoi numeri in trasparenza" con Massimiliano Pagni, responsabile della Divisione tecnica e Fabio Semplici, responsabile della Divisione Ragioneria.

Oltre che in presenza, sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sul canale YouTube dell’Ateneo: https://www.youtube.com/user/unisiena.

Fonte: Università di Siena