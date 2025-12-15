Babbo Natale e Roberto Innocenti a Chateau: dicembre tra libri e laboratori

Dicembre è un mese speciale per gli amanti dei libri e dell’illustrazione: due appuntamenti di grande qualità che arricchiscono la programmazione di Chateau e della libreria Libri & Persone di Empoli. Tra laboratori creativi e incontri con grandi maestri dell’illustrazione, le settimane che precedono le feste si animano di storie, immagini e canti.

Uno degli appuntamenti più attesi è il laboratorio “Arcobaleni di pace – Lettere a Babbo Natale”, che si terrà sabato 13 e domenica 14 dicembre alle 16 a Chateau. I bambini di tutte le età potranno dedicarsi alla scrittura delle loro letterine, non solo chiedendo regali personali, ma anche esprimendo desideri per un mondo più luminoso e giusto. Le lettere più belle verranno raccolte in un libro che sarà distribuito in tutta Italia, dando così voce alla creatività dei piccoli autori.

Un altro momento imperdibile è l’incontro con Roberto Innocenti, venerdì 19 dicembre alle 18.00 a Chateau. Innocenti, considerato uno dei più grandi illustratori italiani, è l’unico italiano ad aver ricevuto il Premio Hans Christian Andersen (2008), considerato il “Nobel” della letteratura per l’infanzia. L’evento sarà un’occasione unica per esplorare l’immaginario e scoprire il dietro le quinte della carriera di un maestro che ha incantato generazioni di lettori con le sue immagini straordinarie.

Gli appuntamenti saranno accompagnati dai canti di Francesco Marchetti e Giulia Orlandini, dalle letture di Andrea Giuntini e dalle immagini del Gruppo fotografico Giglio Rosso, creando un’atmosfera coinvolgente e festosa.

Oltre a questi eventi, nel mese di dicembre proseguono anche i consueti incontri dei gruppi di lettura: il Gruppo di lettura della memoria (a cura di AIMA Empoli e del Circolo La casa della memoria), gli Asterischi alla libreria di Empoli e CHATEAU alla libreria di Castelfiorentino.

Un invito, quindi, a passare delle feste circondati dai libri, dalle storie e dalla bellezza dell’illustrazione: un’occasione per dedicare tempo alla lettura e alla creatività, in attesa del nuovo anno.