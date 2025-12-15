Bibliolandia Senza Frontiere, la presentazione a Pontedera

Mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso la Biblioteca G. Gronchi di Pontedera (Viale Piaggio n. 9) si terrà l'evento di presentazione dell'offerta formativa del progetto "Bibliolandia Senza Frontiere: biblioteche e archivi che includono", un'iniziativa che offre gratuitamente opportunità di crescita personale e professionale a cittadine e cittadini.

Il progetto, finanziato dal Programma Regionale FSE+ Toscana 2021/2027 Giovani e Adulti in-formati, rappresenta un'importante occasione di formazione completamente gratuita che coinvolge 17 Comuni della Provincia di Pisa. L'offerta formativa comprende 40 corsi diversificati distribuiti in 22 sedi tra biblioteche e archivi, per un totale di 149 edizioni e 2064 ore di formazione, con una media di poco meno di 14 ore per ciascuna edizione.

I corsi sono stati progettati sulla base dei fabbisogni formativi raccolti dai Comuni e rispondono alle esigenze di tutte le fasce di età: genitori, giovani, donne, anziani, cittadini stranieri e persone in cerca di lavoro. Tra le tematiche affrontate figurano la lotta alle fake news e alla disinformazione, la scrittura creativa, l'educazione alla genitorialità, la salute e il benessere mentale, e l'invecchiamento attivo.

Le attività formative sono iniziate il 15 maggio 2025 e, al 31 dicembre 2025, saranno già state realizzate 20 sessioni. A partire da gennaio 2026 è prevista l'attivazione di numerosi nuovi corsi che coinvolgeranno molti dei Comuni della Rete Bibliolandia, tra cui Pontedera, Cascina, Buti, Santa Maria a Monte, Riparbella, Santa Luce e Crespina. Il progetto si concluderà a marzo 2027.

L'evento del 17 dicembre, che si svolgerà dalle 17.00 alle 19.00, prevede i saluti istituzionali di Arianna Buti, Presidente dell'Unione Valdera, Francesco Mori, Assessore Scuola e Cultura del Comune di Pontedera, e Lucia Curcio, Dirigente Area Socio-Educativa dell'Unione Valdera. Seguirà la presentazione dell'offerta formativa a cura di Roberto Del Buffa, Coordinatore Rete Bibliolandia. Interverranno inoltre Luigi Lippi e Giuseppe Cecconi, rappresentanti della Fondazione Don Milani, mentre Maria Triggiano di Viviteatro curerà le letture di brani ad alta voce. Al termine, sarà offerto un piccolo buffet a tutti i partecipanti. L'ingresso è libero e non è necessaria l'iscrizione.

L'iniziativa conferma l'impegno delle biblioteche e degli archivi del territorio come luoghi di inclusione e crescita culturale, accessibili a tutti i cittadini senza distinzione di età o condizione sociale.

Fonte: Unione Valdera - Ufficio stampa

