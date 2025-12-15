Cadavere nel baule: la procura indaga la madre, il fratello e la sorella

Ci sono aggiornamenti sul caso del cadavere ritrovato in un baule a Sant'Angelo a Lecore (Campi Bisenzio). La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere per la morte di Lorenzo Paolieri.

Il pm ha iscritto sul registro degli indagati la madre, la sorella 46enne e un fratello 38enne. Il pm inoltre ha disposto l'autopsia che si svolgerà il 16 dicembre a Medicina legale a Careggi.

L'esame autoptico dovrà accertare le cause della morte: sembra possano risalire a una patologia cardiaca di cui soffriva il giovane. C'è da chiarire pure la data, che non dovrebbe risalire a oltre due anni fa.