Canottieri San Miniato, grande partecipazione alla festa di fine anno

Grande partecipazione alla consueta festa di fine anno dei Canottieri di San Miniato, che si è tenuta sabato 13 dicembre alla Casa del Popolo di Cigoli. Durante la serata sono stati premiati alcuni atleti che si sono distinti per i risultati ottenuti nel corso del 2025.

Oltre 100 i partecipanti tra soci e sostenitori del club remiero samminiatese. Tra gli ospiti erano presenti Giacomo Gozzini, assessore del Comune di San Miniato e delegato del Coni provinciale, Enzo Ademollo, presidente della Canottieri, e Alfonso Lippi, sindaco di San Miniato negli anni Novanta.

Come ricordato dalla società, fu proprio Lippi, insieme alla Regione Toscana e al Coni, a dare avvio al progetto di bonifica della draga estrattiva di proprietà Borgioli, successivamente destinata a impianto sportivo per la canoa e il canottaggio.

A conclusione della serata hanno preso la parola il presidente Ademollo e l’assessore Gozzini.

Il presidente ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla ripartenza delle attività del circolo dopo l’allagamento del marzo 2025, avvenuto in seguito all’apertura della cassa di espansione che aveva lasciato i locali sotto oltre un metro d’acqua. Ademollo ha inoltre criticato duramente le amministrazioni interessate, sottolineando come non siano stati effettuati gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle attività della Canottieri.

A chiudere la serata è stato l’intervento di Giacomo Gozzini, che si è dichiarato disponibile a collaborare affinché si giunga alla definizione dell’iter per la realizzazione di opere fondamentali, in grado di permettere alla società di operare in un impianto sicuro e conforme alle normative federali di riferimento. Sul tema è intervenuto anche Alfonso Lippi, proponendo l’istituzione di una tavola di concertazione con le amministrazioni coinvolte per avviare gli interventi finalizzati alla definizione del progetto.

