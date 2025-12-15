"Castelfranco in festa, Natale per tutti", l'amministrazione Mini coinvolge più di 20 associazioni

Domenica 21 dicembre a Castelfranco di Sotto arriva il Natale. Quest'anno a creare lo spirito natalizio non ci sarà solo il presepe dell'associazione Palio, ma una fitta serie di eventi che sono stati promossi dal comune e realizzati con l'impegno della varie associazioni. Eventi che sono stati racchiusi nel cartellone “Castelfranco in festa, Natale per tutti”. Domenica prossima quindi, “La croce” di Castelfranco e largo Carlo Alberto diventeranno un grande palco in cui si svilupperanno i vari eventi legati al Natale.

Una giornata che comincerà alle 10 del mattino e si protrarrà fino a sera. Un grande evento, su cui l'assessore al centro storico Pino Calò e il sindaco Fabio Mini hanno iniziato a lavorare con le varie associazioni da settembre scorso e a cui alla fine ha aderito il grosso del mondo associazionistico ed economico di Castelfranco. Un percorso che aveva come obiettivo rivitalizzare il centro e vedere se il comune, con l'appoggio dei vari soggetti coinvolti, era in grado di ridare slancio e vitalità al paese. La risposta è stata corale oltre le più rosee aspettative. Le associazioni e i vari soggetti che hanno aderito sono l'associazione Palio dei Barchini, il Centro commerciale naturale - centro storico, la Misericordia di Castelfranco di Sotto, l'Istituto comprensivo Castelfranco Leonardo Da Vinci, i Fratres - donatori di sangue Castelfranco di Sotto, La scuola di musica Didasko, la pubblica Assistenza Vita, la polisportiva Stella Rossa - sezione Danza, l'associazione commercianti “Noi di viale Italia”, la contrada Vigesiamo, l'associazione Auser, la contrada San Martino, i Four Red Roses e Radio Bruno.

L'amministrazione comunale e l'associazione Palio dei Barchini porteranno la slitta di Babbo Natale, una slitta che sarà posizionata fra il centro e la casa di Babbo Natale, quest'ultima verrà allestita in piazza Ferretti dai commercianti del Centro commerciale naturale e da altre associazioni. Le contrade San Martino e Vigesimo invece prepareranno cantucci, vin santo, cioccolato e vin brulé. Davanti al comune, inoltre saranno posizionate le casette natalizie dove l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci esporrà i lavori dei ragazzi fatti durante l'anno.

La Misericordia invece proporrà ai visitatori i bomboloni di Lea, in via Marconi. I Fratres invece saranno presenti con un gazebo. La Didasko con la scuola di musica farà una rappresentazione canora a teatro alle 17. La pubblica Assistenza Vita invece preparerà pasta fritta, crepes, patatine e bomboloni di fronte alla sua sede. La danza sarà in piazza Carlo Alberto con uno spettacolo organizzato dalla Stella Rossa – Danza, diretta da Cristina Lischi.

In piazza Carlo Alberto verrà anche allestito un parco giochi per bambini con gonfiabili.

I commercianti di “Noi di Viale Italia” saranno presenti con tre gazebo lungo il corso Bertoncini, mentre nel resto della “Croce” saranno presenti anche banchi di hobbisti coinvolti tramite Confesercenti.

L'associazione Auser terrà aperta la sua sede in via Cavour. L'associazione Four red Roses ha organizzato invece una rappresentazione per bambini che si snoderà per le vie del centro storico.

Nel corso della giornata ci sarà anche l'esibizione del cantante “Maurino” con musica dal vivo.

La colonna sonora delle musiche che si sentiranno durante la festa invece è stata curata da Radio Bruno.

Da ricordare che il contributo dei vari soggetti volontari, non si limita solo agli eventi, ma anche a tutta la logistica per poter arrivare all'organizzazione dell'evento, come ad esempio la Misericordia grazie a Francesco Rubenni e la Didasko con Serena Antonelli hanno curato la parte grafica e i social della giornata.

“Questa iniziativa è stata sostenuta fin dall'inizio dall'amministrazione comunale – spiega il sindaco Fabio Mini - e lo abbiamo fatto convintamente, perché questa è la riprova che se il comune si impegna il territorio risponde. Un'iniziativa quindi nata per le famiglie e per riportare la cristianità del Natale al centro della nostra comunità. Castelfranco deve vivere nelle sue varie declinazioni territoriali e associative e il centro cittadino ha una vocazione naturale per eventi corali come questo che sono possibili solo grazie al lavoro dei volontari. Ci siamo impegnati, abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di realtà e questo è il risultato, il miglio augurio di buon Natale che si potesse fare alla nostra cittadina”.

“Il mio ruolo è stato per lo più di stimolo e di coordinamento della varie proposte”, spiega l'assessore al centro storico e alle attività produttive Pino Calò. “E' stato un percorso condiviso – continua Calò - con le varie associazioni e le varie attività del territorio. L'importante è aver portato a casa questo risultato, organizzare una festa, una bella giornata natalizia a Castelfranco, ridando impulso al nostro centro storico e alle nostre realtà commerciali e associative. Alla fine ciascuno farà qualcosa, dando un contributo per questa giornata che è stata studiata per tutta Castelfranco.

Nella realizzazione di tutto questo – prosegue Calò - è stato importante il contributo del Palio dei Barchini, che nel suo programma oltre a proporre il presepe vivente come da tradizione, quest'anno prosegue con le iniziative del 21 che vuole essere un Natale per tutti, grazie anche al contributo di alcuni commercianti del centro storico di un imprenditore calzaturiero”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

