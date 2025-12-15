Fucecchio, chiusi gli ascensori di Via Sottovalle: attivo un servizio taxi dalle 8 alle 20

Il Comune di Fucecchio rende noto che per permettere un intervento di manutenzione e collaudo, gli ascensori che da via Sottovalle conducono in via Castruccio resteranno chiusi da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre compresi. Il Comune di Fucecchio mette a disposizione un servizio taxi, attivo dalle ore 8 alle 20, con partenza dal parcheggio di via Sottovalle.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
