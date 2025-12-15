Fucecchio, chiusi gli ascensori di Via Sottovalle: attivo un servizio taxi dalle 8 alle 20

Attualità Fuceccchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Fucecchio rende noto che per permettere un intervento di manutenzione e collaudo, gli ascensori che da via Sottovalle conducono in via Castruccio resteranno chiusi da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre compresi. Il Comune di Fucecchio mette a disposizione un servizio taxi, attivo dalle ore 8 alle 20, con partenza dal parcheggio di via Sottovalle.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Fuceccchio
Attualità
23 Novembre 2025

Tre donne, tre voci, tre storie: a Fucecchio tre monologhi che parlano di violenza

“Tre donne, tre voci, tre storie completamente diverse eppure simili. Tre monologhi che parlano tutte di un’unica cosa: la violenza, fisica o mentale, che ingolfa come sabbie mobili, la vita [...]

Fuceccchio
Attualità
18 Maggio 2025

Animalisti in protesta a Fucecchio: “Per un Palio senza animali”

Di fronte alla Buca, dove oggi domenica 18 maggio si svolge la 44esima edizione del Palio di Fucecchio, è in corso la protesta degli animalisti. Partita alle 14 la manifestazione, [...]

San Miniato
Attualità
5 Marzo 2025

Al Santa Chiara di San Miniato 'La normalità di includere': un convegno per riflettere sulla disabilità

Domenica 9 marzo 2025, dalle 17:00 alle 21:00 presso Fondazione Conservatorio Santa Chiara in San Miniato, avrà luogo l’evento organizzato da Fidapa sez. San Miniato e sez. Montecatini Terme, dal [...]



Tutte le notizie di Fuceccchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina