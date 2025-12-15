Christmas Gospel: concerto del St. Jacob’s Choir a San Miniato

L’iniziativa, promossa dal Serra Club di San Miniato, sarà un’occasione di festa, condivisione e musica trascinante, capace di unire tradizione natalizia e sonorità gospel in un clima di autentica fraternità
Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 21.15, la Chiesa della Trasfigurazione di San Miniato Basso sarà la cornice del concerto “Christmas Gospel” del celebre St. Jacob’s Choir.
L’evento, promosso dal Serra Club di San Miniato, promette una serata di musica trascinante, gioia e condivisione, capace di unire le tradizioni natalizie con le vibranti sonorità del gospel. Un’occasione per vivere l’atmosfera del Natale in modo autentico, tra repertorio coinvolgente, voci potenti e tanta energia.
L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la comunità.
Per maggiori informazioni: www.stjacobschoir.it
Fonte: Ufficio stampa
