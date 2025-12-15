Christmas Gospel: concerto del St. Jacob’s Choir a San Miniato

Attualità San Miniato
L’iniziativa, promossa dal Serra Club di San Miniato, sarà un’occasione di festa, condivisione e musica trascinante, capace di unire tradizione natalizia e sonorità gospel in un clima di autentica fraternità

Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 21.15, la Chiesa della Trasfigurazione di San Miniato Basso sarà la cornice del concerto “Christmas Gospel” del celebre St. Jacob’s Choir.

L’evento, promosso dal Serra Club di San Miniato, promette una serata di musica trascinante, gioia e condivisione, capace di unire le tradizioni natalizie con le vibranti sonorità del gospel. Un’occasione per vivere l’atmosfera del Natale in modo autentico, tra repertorio coinvolgente, voci potenti e tanta energia.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la comunità.

Per maggiori informazioni: www.stjacobschoir.it

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
15 Dicembre 2025

Canottieri San Miniato, grande partecipazione alla festa di fine anno

Grande partecipazione alla consueta festa di fine anno dei Canottieri di San Miniato, che si è tenuta sabato 13 dicembre alla Casa del Popolo di Cigoli. Durante la serata sono [...]

San Miniato
Attualità
12 Dicembre 2025

Amianto nelle case minime a Isola e Ponte a Elsa, Lega San Miniato: "I dubbi emersi non sono da sottovalutare"

La Lega di San Miniato interviene nuovamente sulla vicenda delle case minime di Isola e Ponte a Elsa, una situazione che per decenni ha rappresentato un problema di degrado, rischi [...]

San Miniato
Attualità
10 Dicembre 2025

Giornata mondiale del Basket, la celebrazione al Palasport Fontevivo di San Miniato

Domenica 21 dicembre San Miniato, al Palasport Fontevivo, celebra la Giornata mondiale del Basket. L’evento, spiegano dal comitato organizzatore Basketball for Peace, si inserisce nel quadro della ricorrenza istituita dall’Assemblea [...]



Tutte le notizie di San Miniato

