Controlli nel Pisano, 7 persone denunciate tra alcol, rifiuto di fornire documenti e oggetti proibiti

Sette persone sono state denunciate in stato di libertà dai Carabinieri del Comando provinciale di Pisa nel corso di una settimana di controlli sul territorio, intensificati per la sicurezza stradale e il contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di stupefacenti.

In particolare, sei denunce riguardano violazioni al Codice della strada. Tre automobilisti sono stati deferiti per guida in stato di ebbrezza a Pisa e San Miniato: i tassi alcolemici rilevati con l’etilometro hanno raggiunto valori di 1,87, 1,25 e 1,73 grammi per litro. Per tutti è scattato il ritiro della patente; in un caso il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Altre tre persone sono state denunciate per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di alcol e sostanze stupefacenti, come previsto dall’articolo 187 del Codice della strada. Anche in questi casi è stato disposto il ritiro della patente, mentre i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia o trasferiti in depositerie convenzionate.

Un’ulteriore denuncia è scattata il 12 dicembre a Pisa, dove i Carabinieri della Stazione di Marina di Pisa hanno fermato un 18enne trovato in possesso di un tirapugni. L’oggetto è stato sequestrato.