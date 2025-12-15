Controlli sui mezzi pesanti a Lucca: fermati e multati un autocarro e un autotreno

Controlli serrati della Polizia Municipale sul traffico pesante. Nei giorni scorsi una pattuglia del Comando di piazzale San Donato ha effettuato una normale verifica su un autocarro che trasportava prodotti chimici infiammabili, dai quali sono risultate diverse irregolarità per la sicurezza della circolazione stradale, prima fra tutte la presenza di estintori con la revisione scaduta da oltre un anno. Il veicolo è stato dunque fermato per due mesi e al conducente è stata sospesa la patente: la multa comminata ammonta a oltre 1000 euro.

Stessa sorte è toccata a un autotreno che trasportava una escavatrice, diretto in Garfagnana. Il trasporto eccezionale, che stava circolando sulle strade comunali senza la necessaria autorizzazione, accompagnato alla pesa è risultato abbondantemente fuori norma, con una massa al di sopra delle 58 tonnellate. Per questo l’autotreno è stato fermato per tre mesi, è stata sospesa la patente all’autista ed è stata elevata una multa di 5700 euro.