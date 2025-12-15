Convocato il Consiglio comunale di Montaione lunedì 22 dicembre

Convocato il Consiglio comunale di Montaione per il giorno lunedì 22 dicembre, alle ore 21.30 in sessione ordinaria in prima convocazione, presso la sala consiliare "Mario Rossetti". Di seguito l'ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1 Prop.Num. 55 del 02-12-25 Assessorato Ufficio U.O. SEGRETERIA
COMUNICAZIONI DEL SINDACO
2 Prop.Num. 52 del 24-11-25 Assessorato Ufficio U.O. SEGRETERIA
COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE N. 129 DEL 20.11.2025 DELLA GIUNTA COMUNALE DI VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA - ART. 16, COMMI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO DICONTABILITA'.
3 Prop.Num. 57 del 12-12-25 Assessorato Ufficio U.O. SEGRETERIA
COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE N.145 DEL 11.12.2025 DELLA GIUNTA COMUNALE DI VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA - ART. 16, COMMI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO DICONTABILITA'.
4 Prop.Num. 54 del 27-11-25 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. CULTURALI E SCOLASTICI
GESTIONE ASSOCIATA EDUCAZIONE E ISTRUZIONE TRA I COMUNI DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DELL'EMPOLESE-VALDELSA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
5 Prop.Num. 49 del 19-11-25 Assessorato Ufficio U.O. RAGIONERIA
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPS 2026-2028.
6 Prop.Num. 50 del 20-11-25 Assessorato Ufficio U.O. RAGIONERIA
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028.
7 Prop.Num. 53 del 24-11-25 Assessorato Ufficio U.O. RAGIONERIA
APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE ORDINARIA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE AL 31.12.2024 E RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE .
8 Prop.Num. 56 del 09-12-25 Assessorato Ufficio AFFARI GENERALI
GESTIONI ASSOCIATE EX ART.30 DEL D.LGS. N. 267/2000 TRA IL COMUNE DI GAMBASSI TERME ED IL COMUNE DI MONTAIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI AL D.L 31 MAGGIO 2010 N 78 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLE FUNZIONI IN RAPPORTO ALLA CLASSIFICAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 23 GIU. 2011 N. 118. ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. DISPOSIZIONI ATTUATIVE.
