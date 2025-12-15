Convocato il Consiglio comunale di Montaione lunedì 22 dicembre

Attualità Montaione
Condividi su:
Leggi su mobile

Convocato il Consiglio comunale di Montaione per il giorno lunedì 22 dicembre, alle ore 21.30 in sessione ordinaria in prima convocazione, presso la sala consiliare "Mario Rossetti". Di seguito l'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1 Prop.Num. 55 del 02-12-25 Assessorato Ufficio U.O. SEGRETERIA

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 Prop.Num. 52 del 24-11-25 Assessorato Ufficio U.O. SEGRETERIA

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE N. 129 DEL 20.11.2025 DELLA GIUNTA COMUNALE DI VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA - ART. 16, COMMI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO DICONTABILITA'.

3 Prop.Num. 57 del 12-12-25 Assessorato Ufficio U.O. SEGRETERIA

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE N.145 DEL 11.12.2025 DELLA GIUNTA COMUNALE DI VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA - ART. 16, COMMI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO DICONTABILITA'.

4 Prop.Num. 54 del 27-11-25 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. CULTURALI E SCOLASTICI

GESTIONE ASSOCIATA EDUCAZIONE E ISTRUZIONE TRA I COMUNI DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DELL'EMPOLESE-VALDELSA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

5 Prop.Num. 49 del 19-11-25 Assessorato Ufficio U.O. RAGIONERIA

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPS 2026-2028.

6 Prop.Num. 50 del 20-11-25 Assessorato Ufficio U.O. RAGIONERIA

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028.

7 Prop.Num. 53 del 24-11-25 Assessorato Ufficio U.O. RAGIONERIA

APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE ORDINARIA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE AL 31.12.2024 E RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE .

8 Prop.Num. 56 del 09-12-25 Assessorato Ufficio AFFARI GENERALI

GESTIONI ASSOCIATE EX ART.30 DEL D.LGS. N. 267/2000 TRA IL COMUNE DI GAMBASSI TERME ED IL COMUNE DI MONTAIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI AL D.L 31 MAGGIO 2010 N 78 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLE FUNZIONI IN RAPPORTO ALLA CLASSIFICAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 23 GIU. 2011 N. 118. ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

Notizie correlate

Montaione
Attualità
12 Dicembre 2025

A Montaione prende il via ‘Locale di Gusto!’: un viaggio tra gusto, storia e tradizione

Una cena tra gli autentici sapori del territorio, in viaggio tra gusto, storia e tradizione. Questa è stata la serata d'apertura del 'tour' enogastronomico 'Locale, di Gusto!', un progetto realizzato [...]

Empoli
Attualità
11 Dicembre 2025

Nasce il Premio "Ferruccio Benvenuto Busoni" per i talenti musicali dell'Empolese-Valdelsa

Nel 2026 prende ufficialmente il via il Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni”, un nuovo riconoscimento promosso dall’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni e pensato per dare visibilità e sostegno ai musicisti più meritevoli [...]

Empoli
Attualità
30 Novembre 2025

Piogge anche nell'Empolese, è allerta meteo gialla

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali nella giornata di domani, lunedì 1° dicembre, sull’intera fascia costiera della Toscana con interessamento [...]



Tutte le notizie di Montaione

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina