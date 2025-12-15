Da Regione 1,4 milioni per il 'parcheggio sotterraneo di via Sbrilli', FI: "Non esiste"

Dalla Regione Toscana 1,4 milioni di euro per il completamento della ricostruzione del "parcheggio pubblico sotterraneo di via Sbrilli a Fucecchio, colpito dagli eventi alluvionali del novembre 2023": il finanziamento rientra in un pacchetto di circa 5 milioni di euro deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni.

Si tratterebbe di una buona notizia, se non fosse che al capogruppo di FI Simone Testai "non risulti esistere alcun parcheggio pubblico sotterraneo in via Sbrilli, né oggi né nel 2023".

"Poiché non ci risulta che esista un parcheggio in via Sbrilli - scrive in una nota Testai - per il quale l'assessore regionale Boni ha stanziato un finanziamento in due annualità di 980.000 euro nell'anno 2026, e 420.000 euro nell'anno 2027 (che va ad aggiungersi a 4 milioni già stanziati) per completare la ricostruzione del parcheggio pubblico sotterraneo, abbiamo chiesto di essere informati se l'amministrazione ha fatto richiesta di contributo successivamente agli eventi alluvionali del 2023, se si, di ricevere copia integrale, con eventuali relazioni e pareri allegati, e se questi contributi sono riportati negli atti depositati per il bilancio previsionale 2026-2028"

Forza Italia chiede quindi di sapere se l’amministrazione comunale abbia effettivamente presentato una richiesta di contributo dopo l’alluvione del 2023 e, in caso affermativo, di ricevere copia integrale della documentazione, comprese eventuali relazioni tecniche e pareri allegati. Il gruppo consiliare domanda inoltre se tali contributi siano riportati negli atti depositati per il bilancio di previsione 2026-2028, attualmente in fase di approvazione.

"Restiamo in attesa di ricevere quanto richiesto e i relativi documenti quanto prima – conclude la nota – comunque entro i 30 giorni previsti dalla normativa sull’accesso agli atti della pubblica amministrazione".

Del parcheggio di via Sbrilli si discute da anni, con Forza Italia che si è schierata in modo contrario. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura interrata nell’area del parco Corsini. Il parcheggio, a servizio delle piazze centrali e dei residenti, ospiterà 87 posti auto, di cui cinque riservati a persone con disabilità e cinque dotati di colonnine per la ricarica elettrica. L’avvio dei lavori sarebbe previsto per la primavera del 2026, al termine degli interventi Pnrr nel centro storico, con un investimento stimato in circa 4 milioni di euro a carico della Regione Toscana. L’iter, avviato nel 2018 dopo una fase di confronto pubblico, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che interessa l’area alta della città con la sistemazione di strade e piazze oltre che del parco Corsini.

Notizie correlate