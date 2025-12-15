Danni al palazzetto dello sport di Fucecchio dopo una nuova intrusione

Nuova intrusione al palazzetto dello sport di Fucecchio, nella notte tra venerdì e sabato: riportati danni alla struttura, ancora da quantificare, ma non risulterebbero ammanchi. A riportare la notizia è oggi il quotidiano La Nazione, con le parole del presidente della Folgore Fucecchio Stefano Fagioli che ha dichiarato di aver sporto denuncia ai carabinieri, che l'episodio è il quarto da giugno e che la scorsa notte sembra che qualcuno abbia tentato di forzare anche uno degli ingressi della palestra comunale della Montanelli, già teatro di un episodio simile alla fine di giugno.

Secondo quanto ricostruito ignoti sarebbero entrati nel palazzetto dopo essere riusciti ad aprire una porta antipanico e, una volta all'interno, avrebbero danneggiato porte della segreteria e di un secondo locale. Per il presidente chi è entrato probabilmente era in cerca di soldi o oggetti preziosi, che però non ha trovato, poiché non è stato neanche toccato il cibo che eccezionalmente si trovava nell'impianto in vista della cena natalizia. In corso gli accertamenti e le modalità di intrusione: nell'impianto non sono stati trovati vetri rotti o porte scardinati, dunque c'è il timore che i responsabili possano essersi introdotti durante l'orario di apertura magari nascondendosi. Da parte di Fagioli richiesto un potenziamento del sistema di videosorveglianza in zona.