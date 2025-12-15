Donazione speciale da una famiglia all'Aou Senese

Sanità Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

Bellissimo gesto da parte della famiglia Bravi in ricordo della signora Maria Teresa nei confronti del reparto di Malattie dell’Apparato respiratorio e dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. La famiglia ha deciso di effettuare una donazione a supporto delle attività dell’unità operativa complessa diretta dalla professoressa Elena Bargagli, e con l’avvicinarsi delle festività natalizie ha donato anche un albero di Natale, che contribuirà a rendere più accogliente gli ambienti del reparto durante il periodo delle festività. Ad accogliere la famiglia per il bellissimo gesto, oltre alla professoressa Bargagli e al coordinatore infermieristico Rodrigo Lopez, il personale di Malattie dell’Apparato respiratorio e della Chirurgia toracica e trapianto di polmone, che hanno ringraziato per la vicinanza e l’affetto dimostrati.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

Notizie correlate

Siena
Sanità
10 Dicembre 2025

Specializzandi in prima linea: due giorni di formazione avanzata in pediatria e neonatologia a Siena

L'Università di Siena e l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese organizzano la quinta edizione dell'evento formativo e scientifico “Specializzando in prima linea – informazione in formazione”: si tratta di un evento che si [...]

Siena
Attualità
26 Novembre 2025

'Secret San Nicola', la generosità del personale e pazienti dell’Aou Senese per il natale dei bambini ucraini

Bella risposta da parte del personale e dei pazienti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per la seconda edizione del progetto “Secret San Nicola”, promosso dall’associazione “La casa della pace APS” e dalla [...]

Siena
Sanità
21 Novembre 2025

Sciopero generale venerdì 28 novembre: possibili disagi all’ospedale Santa Maria alle Scotte

Possibili disagi per gli utenti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, nella giornata di venerdì 28 novembre, a causa dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, indetto da [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina