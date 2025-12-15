Donazione speciale da una famiglia all'Aou Senese

Bellissimo gesto da parte della famiglia Bravi in ricordo della signora Maria Teresa nei confronti del reparto di Malattie dell’Apparato respiratorio e dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. La famiglia ha deciso di effettuare una donazione a supporto delle attività dell’unità operativa complessa diretta dalla professoressa Elena Bargagli, e con l’avvicinarsi delle festività natalizie ha donato anche un albero di Natale, che contribuirà a rendere più accogliente gli ambienti del reparto durante il periodo delle festività. Ad accogliere la famiglia per il bellissimo gesto, oltre alla professoressa Bargagli e al coordinatore infermieristico Rodrigo Lopez, il personale di Malattie dell’Apparato respiratorio e della Chirurgia toracica e trapianto di polmone, che hanno ringraziato per la vicinanza e l’affetto dimostrati.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

