Donna di 79 anni trovata morta in casa in stato di decomposizione

Una donna di 79 anni è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi all’interno della propria abitazione a Buggiano, in provincia di Pistoia. Il corpo, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, sarebbe lì da almeno un mese.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d’ingresso, insieme alla polizia locale e ai carabinieri, i quali hanno constatato il decesso dell’anziana.

Da un primo esame esterno non sarebbero emersi segni di violenza. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la morte potrebbe essere avvenuta per cause naturali e risalirebbe a un periodo compreso tra uno e due mesi fa. Sarà comunque l’autopsia a chiarire con certezza le cause del decesso.