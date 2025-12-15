Giani a Massa per i dieci anni del NOA e il rigalleggiamento della nave Guang Rong

Doppio appuntamento sul territorio di Massa Carrara oggi per il presidente della Toscana Eugenio Giani: prima il Nuovo Ospedale Apuane (NOA), che festeggia dieci anni dalla sua costruzione, e poi al pontile di Marina di Massa, dove sono partite le operazioni per la rimessa in galleggiamento della nave cargo che vi si era incagliata alla fine dello scorso gennaio.

“Le risposte che possiamo dare ai bisogni di salute dei cittadini si fondano su due capisaldi – commenta il presidente -: da un lato eccellenze ed ospedali, su cui la Toscana ha investito e continua ad investire, e dall’altro l’offerta diffusa sul territorio. Sono due sfide che abbiamo ben presenti e che ci vedono attenti, convinti che il nostro modello di sanità pubblica sia qualcosa da difendere e potenziare ma che per farlo servirebbero maggiori risorse nazionali che al momento mancano”.

Quanto alla nave Guang Rong, incagliatisi il 28 gennaio, dopo l’incidente sono serviti dieci mesi per la messa in sicurezza e il suo svuotamento completo. “Ora la nave – sottolinea soddisfatto Giani – è pronta per tornare a galleggiare: sarà trainata fino a Livorno e il pontile, da ricostruire, finalmente liberato. Un traguardo storico”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate