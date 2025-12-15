Guardia di Finanza Siena, due nuovi ufficiali assegnati al comando provinciale

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena ha accolto due nuovi ufficiali, i sottotenenti Ciro Calabrese e Alessandro D’Orazio, al termine del 22° Corso d’Accademia di Bergamo “AUTHION II”, della durata di un anno e riservato agli ispettori del Corpo.

Il Sottotenente Ciro Calabrese, nato a Torre del Greco nel 1987, ha assunto il comando della Tenenza di Montepulciano, succedendo al Luogotenente Cariche Speciali Massimo Santeroni. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nel 2011 e la laurea in operatore giuridico d’impresa, Calabrese ha prestato servizio al II Gruppo di Bologna e successivamente al Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo PEF di Milano, fino all’ingresso nel corso per ufficiali nel 2024.

Il Sottotenente Alessandro D’Orazio, nato a Roma nel 1992, è stato assegnato alla Sezione Tutela Finanza Pubblica del Nucleo PEF di Siena. Entrato nella Scuola Ispettori e Sovrintendenti a vent’anni, D’Orazio ha prestato servizio al Nucleo PEF di Perugia e in incarichi di staff presso il Comando Regionale Umbria e il Comando Generale del Corpo. Laureato magistrale in giurisprudenza e in relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo, è iscritto all’ordine dei giornalisti come pubblicista ed è abilitato all’esercizio della professione legale.

Dopo la presentazione ai rispettivi reparti, i due ufficiali hanno reso visita al Prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, e al Procuratore della Repubblica, Andrea Boni. Il comandante provinciale Col. t.ST Pietro Sorbello li ha invitati ad affrontare la nuova realtà operativa con dedizione, al servizio dei cittadini e degli imprenditori onesti, e a garantire la tutela della legalità economico-finanziaria come presupposto per lo sviluppo e il benessere del territorio.