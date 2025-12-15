Il sindaco Giannoni premia le coppie che raggiungono le nozze d'oro

Sono 18 le coppie di coniugi residenti a Santa Croce e Staffoli che sabato scorso hanno partecipato alla cerimonia della consegna degli attestati per i 50 anni di matrimonio da parte del sindaco Giannoni. Per festeggiare questo importante traguardo, quello delle nozze d'oro, le coppie che si erano sposate nel lontano 1975, sono state invitate al teatro Verdi, dove ad attenderle c'era il sindaco Roberto Giannoni.

Durante la cerimonia alle varie coppie intervenute, il primo cittadino ha consegnato una cartella con una pubblicazione sulla storia di Santa Croce Sull'Arno, una rosa per le signore e un attestato simbolico in cui si richiama all'importante traguardo raggiunto dai coniugi: le nozze d'oro, mezzo secolo di vita insieme.
Questo l'elenco della coppie che sono intervenute: Ennio Carlini e Virginia Boldrini, Mauro Nencioni e Paola Cipollini, Giuseppe Caciagli e Tamara Pieri, Mauro Bachini e Lucia Barsotti, Giuliano Macchi e Silvia Nicolaetti, Leandro Macelloni e Tiziana Rosati, Antonio Palmieri e Savina Maiorella, Michele Capuzzo e Maria Carmela Rinaldi, Giosuè Marsicano e Maria Capobianco, Salvatore Bottaru e Marinella Mureddu, Alessandro Rossi, Patrizia Giovanneschi, Mirando Susini e Milena Gori, Riccardo Donati e Mery Tesi, Mauro Battini e Carla Giannoni, Fernando Pannelli e Lorenzina Napoli, Carlo Battaglioli e Severina Giani, Fabio Bianucci e Liviana Pagni, Mario Branzi e Patrizia Baroni.

Le coppie convocate in realtà erano 26, alcune hanno avuto degli impedimenti per partecipare alla cerimonia.
Durante la mattinata il primo cittadino Roberto Giannoni ha detto: “Per trascorrere una vita insieme si deve trovare la persona giusta, ma si deve anche essere una persona giusta. Stare insieme, tenere unita la famiglia, senza che venga scalfita dalle difficoltà quotidiane è un impegno di tutti i giorni, che entrambi i coniugi devono profondere nel loro progetto di vita insieme, come hanno fatto queste coppie, che oggi sono un esempio per tutto il comune di Santa Croce. Nella nostra realtà, in Italia, il progresso sociale, economico, culturale è possibile in primo luogo se le famiglie funzionano. Per noi italiani la famiglia è un'entità fondamentale del tessuto sociale che spesso surroga anche le carenze delle istituzioni. Auguro ogni felicità a tutte le coppie intervenute e a quelle che non hanno potuto essere presenti e le abbraccio calorosamente”.

Tutti i partecipanti alla mattinata al teatro Verdi possono ritirare la foto dal fotografo Foto Elle di Riccardo Lombardi

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

