Interruzione idrica programmata giovedì 18 dicembre a Castelfranco di Sotto

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfranco di Sotto, giovedì 18 dicembre, dalle ore 8.30 alle 16, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Mazzini (nel tratto compreso tra le vie Firenze e Solferino), Matteotti (civici 2, 4 e 6) e nel vicolo tra le vie Mazzini e Cavour.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 19 dicembre con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

