Interruzione idrica programmata nel comune di Fucecchio

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Fucecchio, giovedì 18 dicembre dalle ore 8.30 alle 12.30 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Trivellini, Alvisi, Banti, Lucchesi, Rosati, Mariotti, Provinciale Fiorentina (nel tratto compreso tra i civici 31-83 e 78-150), Confina di Fucecchio (nel tratto compreso tra i civici 1-9 e 2-10), Ronzinello (ai civici 3, 18, 20 e 22) e in piazza Samo.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 19 dicembre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque spa

Notizie correlate