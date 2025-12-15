Lega Firenze: nuove segreterie a Sesto Fiorentino, Mugello e Valdarno-Valdisieve, nuova sezione a Calenzano

Prosegue il percorso di rafforzamento e radicamento della Lega Salvini Premier in Provincia di Firenze con l’elezione delle nuove segreterie di sezione, avvenuta nel corso dei congressi che si sono svolti presso la sede regionale del partito.

A Sesto Fiorentino è stata eletta Segretario di sezione Sabrina Fiorelli, nel Mugello Rommel Albertazzi, mentre per la sezione Valdarno e Valdisieve è stato eletto Segretario Giampaolo Giannelli. Contestualmente è stata annunciata la neo costituzione della sezione di Calenzano, per la quale è stato nominato Commissario Daniele Baratti. Inoltre, è stato riconfermato Marco Cordone nel ruolo di Segretario della sezione di Fucecchio, a testimonianza della continuità e del lavoro svolto.

Un passaggio significativo che conferma la volontà del movimento di strutturarsi sempre di più, rafforzando l’organizzazione e aprendo le porte a nuove energie ed a chi desidera impegnarsi concretamente per la propria comunità. Un’impostazione che riprende le parole e la linea politica di Matteo Salvini, più volte sottolineata in questi anni: una Lega viva, radicata, aperta e pronta ad affrontare le sfide future partendo dai territori.

L’elezione delle nuove segreterie, la riconferma di Fucecchio e la nascita di una nuova sezione rappresentano un segnale chiaro di crescita e di attenzione verso l'area fiorentina, nella prospettiva di un impegno politico sempre più strutturato, concreto e vicino ai cittadini.

Fonte: Lega Firenze

