Leocadia Corda compie 100 anni: l’omaggio del Comune di Pisa

Attualità Pisa
Ha dedicato la vita all’insegnamento a Pisa e nella provincia

Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri alla signora Leocadia Corda in occasione del suo 100esimo compleanno. L’ha incontrata nella sua residenza a Pisa l’assessore del Comune di Pisa, Virginia Mancini, omaggiandola di un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Nata il 9 dicembre 1925 a Pirri, nella provincia di Cagliari, Leocadia Corda ha compiuto un percorso di vita profondamente legato allo studio e all’istruzione. Laureata in Lettere con una tesi in Geografia, si è inizialmente dedicata alla ricerca universitaria, per poi intraprendere la carriera nel mondo della scuola. Nel 1954 si è trasferita a Pisa insieme al marito Mario Pinna, docente di Geografia economica all’Università di Pisa. Dopo alcuni anni di insegnamento, ha ricoperto a lungo il ruolo di preside nelle scuole superiori, prima a Pontedera e successivamente a Pisa, diventando un punto di riferimento per generazioni di studenti e docenti.

